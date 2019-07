SPA : au refuge de Forbach, "certains jours, on récupère huit ou neuf chatons abandonnés"

Déjà 8.000 animaux abandonnés cet été en France, selon la SPA. C'est beaucoup trop, et la Moselle n'échappe pas à la règle. A Forbach, par exemple, le refuge est déjà quasi saturé, et les bénévoles récupèrent notamment énormément de bébés chats, à cause d'un manque de stérilisation.

Forbach, France

Le chien sur une aire d'autoroute, la laisse attachée à un tronc d'arbre ? Cela existe toujours, malheureusement. Déjà 8.000 animaux abandonnés cet été en France, selon la SPA. Et la Moselle ne fait pas exception. A Forbach, par exemple, le refuge, qui a une capacité d'accueil de 49 places pour les chiens et 80 places pour les chats, est déjà quasi saturé.

Un manque de stérilisation

Plus encore que les chiens, les arrivées de chats sont massives, et surtout les arrivées... de chatons : "On a des journées où on a accueilli neuf chatons, et c'est arrivé de nombreuses fois cette année", soupire Leila Mouillez, la responsable du refuge. Et il y a une raison à cela, explique-t-elle : "C'est un manque de stérilisation des chats, qu'ils appartiennent à des propriétaires, ou que ce soit des chats errants. Les gens doivent prendre conscience que lorsqu'ils nourrissent des chats errants, il faut les stériliser, tout comme lorsqu'ils adoptent des animaux qui ne le sont pas encore."

Un biberon toutes les trois heures

En plus, ces chatons s'ajoutent aux abandons "classiques" de chiens et de chats, qui ne sont pas en baisse, bien au contraire. Et le problème, c'est que ces bébés n'ont parfois que quelques jours, ne sont pas sevrés, et nécessitent des soins particuliers. "Les bébés doivent être biberonnés toutes les trois heures, pour le refuge, c'est un peu difficile, heureusement qu'on peut faire appel à nos familles-relai", détaille Leila.

La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'à Forbach, les adoptions sont en hausse par rapport aux années précédentes. Si le coeur vous en dit, vous aussi, sachez qu'il n'y a pas que des bébés : Tango, par exemple, est un chat de sept ans très gentil, qui est au refuge depuis un an et qui n'a pas encore trouvé de famille pour l'accueillir.