SPA : le refuge de Luynes ouvre ses portes au public

Luynes, France

Soutenir la société protectrice des animaux (SPA), ou même adopter un chaton ou un chien, c'est possible ce week-end. Samedi 5 et dimanche 6 octobre, ce sont les journées portes-ouvertes au refuge de Luynes en Indre-et-Loire mais aussi dans toute la France. L'objectif est de montrer concrètement les actions de l'association et de proposer des animaux à l'adoption. Surtout après un été difficile avec plus d'abandons. Sur tout le territoire, la SPA a constaté une hausse de 10 % dans ses refuges. Naïs Venanzi, la responsable du refuge de Luynes, a accueilli jusqu'à 15 nouveaux animaux toutes les semaines.

Des animations tous le week-end

Pendant les portes-ouvertes, différentes choses sont proposées. Les produits de la SPA seront vendus pour soutenir l'association, un stand proposera de la documentation pour accéder à l'adoption. Il y aura aussi des jeux et une buvette. Tout le monde est bienvenu. Pour Naïs Venanzy, ceux qui n'ont pas de projet d’adoption peuvent en avoir un plus tard. Ou même devenir donateur ou bénévole un jour.

Des adoptions responsables

Pour ceux qui veulent accueillir un animal, les bénévoles font très attention aux profils des futurs propriétaires. "L'adoption responsable c'est tout simplement du bon sens. C'est faire adopter le bon animal à la bonne famille", assure Naïs Venanzi, la responsable du refuge de Luynes. Pour cela, ils questionnent les candidats sur leurs habitudes de vie, leurs rythmes de travail... S'ils sentent que ça ne va pas aller, les bénévoles peuvent même refuser une adoption. Une politique que les adoptants comprennent et acceptent plutôt bien, car ce qui est recherché par la SPA, c'est avant tout le bien-être de l'animal. Pour être sûr que tout se passe bien après l'adoption, la SPA envoie des bénévoles aux domiciles des familles qui ont accueilli un chat ou un chien.

Renseignements : le refuge est situé au 37, sur la départementale D3 à Luynes. C'est tout le week-end, de 10 h à 18 h.