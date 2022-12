SPA Lorraine : "Un chien ou un chat n'est pas un cadeau de Noël !"

Chacun dans leur box, Lina, un Yorkshire, et Tatami, un croisé, font typiquement partie des petits chiens qui séduisent les visiteurs. "Là clairement, le Yorkshire est le chien facile, considéré comme facile", explique Laurent Demard, soigneur animalier. "Sauf que voilà..." s'interrompt-il. Car Tatami donne de la voix. "C'est le style de chien qui en appartement va aboyer, déranger les voisins et qui reviendra forcément ici..."

Les boxes des chiens © Radio France - Isabelle Baudriller

Venir au refuge de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) pour trouver un cadeau de Noël ? Non, clame haut et fort Angéline Rouyer, également soigneuse. "Les gens ne comprennent pas ! Ils nous prennent souvent pour un magasin et nous ne sommes pas un magasin. Nous ne vendons pas nos animaux, nous les faisons adopter. C'est toute la différence ! Il s'agit en fait de donner une nouvelle vie aux animaux."

Menthe attend son nouveau foyer © Radio France - Isabelle Baudriller

Offrir un animal, pourquoi pas ? Mais seulement en présence de son futur maître ou sa future maîtresse, insiste Laurent Demard : "Il faut que la personne choisisse son animal. J'ai le souvenir il y a quelques années de jeunes filles venues pour offrir pour son anniversaire un chat à une amie qui venait de perdre le sien. Elle est revenue deux jours après, en pleurs, pour nous redéposer l'animal. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait".

Les soigneurs rappellent aussi qu'un animal n'est pas placé à tout prix dans un foyer. Une adoption peut être refusée. Depuis le 1er octobre, un certificat d'engagement et un délai de réflexion de sept jours sont nécessaires pour tout nouveau adoptant (ou acheteur en animalerie), en application de la loi de lutte contre la maltraitance animale de novembre 2021.