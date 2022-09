PHOTOS - La SPA de Montpellier pleine à craquer de chiens à adopter

La SPA de Montpellier est pleine à craquer. Entre la fourrière et le refuge, il y a plus de 700 chiens sans famille, c'est du jamais vu ! Les adoptions sont en baisse et avec la fin du télétravail, les abandons ont augmenté. Il n'y a plus de place pour accueillir de nouveaux animaux. Les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour s'occuper correctement de ceux qui sont déjà au refuge.

"L'année dernière, pour la même période, on avait 90 chiens à sortir et là, on en a 170. Tous les jours, il manque des bénévoles. On ne peut pas sortir tous les chiens tous les jours. L'année dernière, on ne voyait pas du tout ça" déplore Dominique Ramadier, bénévole de la SPA de Montpellier.

"Des chiens prêts à être adoptés sont coincés à la fourrière car on n'a pas la place au refuge pour les accueillir" — Dominique Ramadier, bénévole à la SPA de Montpellier

Au refuge, les chiens sont entassés à trois ou quatre dans des petites cages. D'autres apparaissent seulement en photo sur des affichettes. Faute de place pour les accueillir, explique Dominique Ramadier : "On a une telle surpopulation du côté du refuge, qu'ils sont encore à la fourrière. Alors qu'ils ont été stérilisés, ils sont prêts à être adoptés."

Des affichettes avec les photos des chiens à adopter coincés à la fourrière par manque de place au refuge de la SPA de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Avec les adoptions en baisse, ces animaux ne risquent pas de trouver une famille : "Si on veut qu'ils aient une chance d'être adoptés. Ce n'est pas une petite affiche sur un mur qui va faire que les gens vont avoir un coup de cœur."

Appel aux adoptions, bénévoles et dons

Plus que jamais, la SPA de Montpellier a besoin de soutien alerte la bénévole. "On lance un appel pour les adoptions. Ainsi qu'aux dons parce qu'avoir autant de chiens, ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi de bénévoles supplémentaires pour aller promener ces chiens."

Les chiens sont trois ou quatre par petite cage parce qu'ils sont trop nombreux au refuge de la SPA de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Il y a tellement de chiens à La SPA de Montpellier qu'elle n'est plus en capacité d'en accueillir de nouveaux. Si vous voulez en adopter un, le refuge est ouvert tous les après-midi de la semaine de 14h à 17h30 à l'adresse Lieu Dit, Rue du Carré du Roi à Villeneuve-lès-Maguelone. Vous pouvez aussi faire un don directement sur le site de la SPA.

