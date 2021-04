La SPA de Luynes en colère après de nombreux retours d'animaux adoptés

Ces dernières semaines, le refuge de Luynes a vu plusieurs animaux adoptés, être retournés quelques jours plus tard. Alors l'équipe de la SPA d'Indre-et-Loire a poussé un coup de gueule sur Facebook le 18 mars dernier "face à quelques familles ni patientes ni compréhensives de l'animal adopté".

Même si ce sont "quelques cas isolés" face aux nombreuses adoptions sans problème, "c'est déjà trop pour nous", confirme Jennifer Gavelle, responsable du refuge de Luynes.

En moyenne 3 retours sur une vingtaine d'adoptions

Sur une vingtaine d'adoptions au refuge de Luynes ces dernières semaines, 3 animaux sont retournés en moyenne. "On a eu malheureusement quelques retours qui se sont enchainés, certains échecs qui sont compliqués à vivre pour nous. On voit la détresse de l'animal quand il revient donc on ressentait ce besoin de pousser ce petit coup de gueule pour responsabiliser un peu plus les gens" explique Jennifer Gavelle.

Le coup de gueule c'est Laetitia qui l'a poussé sur la page Facebook du refuge, "ça a été écrit sous le coup de la colère".

Pourtant la SPA donne un maximum de conseils et fait tout pour trouver la famille idéale.."ça fait mal de les voir revenir, on s'en occupe quand ils arrivent, on les soigne, etc. Des fois ils arrivent en très mauvais état. On fait confiance aux gens pour qu'ils continuent le travail qu'on a commencé. Les voir revenir, ce n'est pas le but" déplore Laetitia.

Kevin Pereira est agent animalier et s'occupe des chiens, il explique que "certains chiens le vivent très très mal, rechutent, et ont encore plus de problèmes qu'avant". Il prend notamment l'exemple d'Havane, une malinoise de 5 ans. "Elle a été adoptée mi-février, elle est restée 3 semaines chez son adoptant et après avoir souffert d'une petite maladie, il l'a rapportée".

3,8% des animaux adoptés ont été retournés en 2020

En 2020, sur 697 animaux adoptés au refuge de Luynes, 20 d'entre eux ont été retournés. Ces dernières semaines à Luynes contrastent avec le bilan national. Sur près de 38 000 adoptions en France en 2020, 3,8% des animaux adoptés ont été retournés quelques jours plus tard.. un record historique par sa faiblesse..