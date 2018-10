Périgueux, France

La société protectrice des animaux de Périgueux lance un appel particulier : la SPA veut faire adopter un chien gravement malade. Âgé de cinq ans, le croisé border collie, nommé Mystère, est atteint d'une maladie incurable. Elle a été diagnostiquée récemment par le vétérinaire de la SPA de Périgueux. Aurélie Lavergne, bénévole de l'association, compte donc sur la générosité des Périgourdins pour adopter l'animal dont les jours sont comptés.

Un chien qui a déjà connu la souffrance

Le croisé border collie a été recueilli il y a plus d'un an au refuge de Marsac-sur-l'Isle, après une demande de saisie de l'animal par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et par la gendarmerie nationale. Suite à une dénonciation, les enquêteurs de la SPA avaient retrouvé Mystère attaché à côté de sa copine Belette, décédée. Les deux animaux avaient subi des maltraitances.

Une adoption qui nécessite un traitement particulier

La SPA de Périgueux s'engage à accompagner les personnes souhaitant adopter le chien, avec la prise en charge financière des soins chez le vétérinaire. Pour son confort, le chien a aussi besoin d'être dans un foyer calme et spacieux où il sera le seul chien mâle, sans chats et de préférence sans enfants.