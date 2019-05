SPA : Portes ouvertes au Grand Refuge de Pervenchères ce week-end

Ce samedi 18 et ce dimanche 19 mai, les 57 refuges de la SPA ouvrent leurs portes au public. L'association héberge dans ses locaux 44 000 animaux abandonnés. Le Grand Refuge de Pervenchères dans l'Orne est aussi ouvert au public et propose 110 animaux à l'adoption.

Pervenchères, France

Tout le week-end, les salariés et les bénévoles du Grand Refuge de Pervenchères dans l'Orne ont prévu des animations pour faire découvrir les pensionnaire et plus particulièrement les chevaux qui sont en nombre dans le refuge.

Le seul refuge en France qui accueille des chevaux

Au grand refuge de l'Orne 230 chevaux sont accueillis. Pour la plupart ils viennent d'élevages mais aussi de particuliers qui n'ont plus les moyens de prendre soin de leur monture. Un constat a d'ailleurs été fait par l'association: le cheval est l'animal le plus maltraité en France.

"Les chevaux sont souvent victimes de leur coût d'entretien. Il prend plus de place et il faut dépenser plus que pour un chien ou un chat. Sans compter qu'il peut vivre jusqu'à 40 ans! Alors quand les propriétaires n'ont plus les moyens ou que le cheval devient trop âgé, on le fait moins sortir et on le soigne moins", explique Jaques-Charles Fombonne, le président national de la SPA.

Arrivée pleine il y a quelques mois au refuge, cette pensionnaire est en observation avec son petit © Radio France - Marianne Yotis

Dans l'un des box, Sogèle, une jeune jument est gardée en observation. "Lorsqu'on l'a récupérée elle était très maigre. En plus elle est pleine donc il faut la garder en observation", confie David Legrand, responsable du Grand Refuge de Pervenchères.

En plus des chevaux, de nombreux poneys sont aussi présents ainsi que quelques ânes.

Des ânes sont aussi pensionnaires du Grand Refuge de Pervenchères © Radio France - Marianne Yotis

Un nouvel espace pour les chevaux en difficulté

Grâce à un don de 230 000 euros, la SPA a pu financer la construction d'un nouveau bâtiment pour les chevaux qui ont besoin d'une attention particulière.

Inauguré il y a peu, ce barns permet de garder en observation les pensionnaires les plus fragiles © Radio France - Marianne Yotis

Dans le barns, 28 stalles sont aménagées pour accueillir les pensionnaires en observation. Tout est fait pour que les soins de base puissent être donnés sur place mais des grues ont été installées pour pouvoir relever les chevaux en cas de besoin.

Une installation qui va grandement faciliter le travail des salariés. "Avant on devait se mettre à plusieurs pour soulever les chevaux qui n'arrivaient plus à se relever. Du coup avoir ces grue et cet équipement, ça va nous faciliter la vie", raconte Valérie, l'une des salariées.

Avec la présence de grues dans l'antenne, le travail des salariés va être facilité © Radio France - Marianne Yotis

Les trente occupants restent en observation le temps de se rétablir avant d'être proposés à l'adoption.

"Le but c'est d'isoler ceux qui sont malades et affaiblis pour qu'ils puissent se reposer et aussi pour éviter que leurs camarades ne s'en prennent pas à eux", précise David Legrand.

Si l'espace ne peut pas être visité par le public lors de ces journées portes ouvertes, d'autres chevaux sont eux disponibles à l'adoption ainsi que des chiens des chats et même des animaux de fermes. Les portes ouvertes de la SPA ce terminent ce dimanche 19 mai au soir.