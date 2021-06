La SPA de la métropole de Montpellier s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Avec plus de 300 chiens et chats, la SPA de la métropole de Montpellier a quasiment atteint le maximum de ses capacités d'accueil

La capacité d'accueil de la SPA de Villeneuve-les Maguelone, aux portes de Montpellier, est de 400 animaux. Vendredi 11 juin, le refuge en comptait déjà 333, soit 189 chiens et 144 chats. "Ce qui est inquiétant, c'est que le gros des abandons va arriver en juillet-aout et on va se retrouver avec la même situation qu'il y a deux ans avec plus de 700 animaux au refuge" se désole Hervé Gomez, salarié de l'association.

Pendant l'été, quatre animaux par cage au lieu d'un seul

Il avance une explication : "je pense qu'avec le déconfinement, les gens qui avaient pris des chiens sur un coup de tête ou pour pouvoir s'autoriser des sorties, ils n'en ont plus besoin maintenant".

"On garde tout le monde. Les jeunes, les vieux, on a des boiteux, des trois-pattes, des aveugles mais ici on ne fait d'euthanasie pour faire de la place"

Pour gérer cette recrudescence d'abandons à la veille de l'été, la SPA a besoin d'aide, et notamment de dons "pour soigner les animaux, les vacciner, les stériliser et les nourrir". L'association a également besoin "de personnes qui viennent visiter le refuge et qu'elles fassent des adoptions, mais de vraies et belles adoptions".