La nouvelle éco : Spacify, la start-up perpignanaise qui révolutionne la communication des entreprises

Marc Antoine Styliatis n'a que 21 ans mais ce jeune Perpignanais ne manque pas d'idées ni d'énergie pour développer ses projets : avec un ami, il a ainsi créé "Spacify", une société de communication numérique qui permet par écran interposé de visiter une commerce ou un bien immobilier presque comme si on y était grâce à la vidéo 3D, mais également aux vues aériennes filmées par des drones.

En à peine deux mois, une trentaine de magasins, salles de restaurants, cafés et commerces ont déjà été convaincus par l'intérêt de cette communication visuelle immersive et interactive. Avec des arguments bien rôdés : gain de visibilité et de notoriété, meilleur référencement sur le web, attractivité plus grande.

Un tiers des personnes ayant découvert pour la première fois un "showroom virtuel " se rendrait ensuite dans ce commerce pour y effectuer un achat. Un engouement encore plus marqué dans l'immobilier où la rapidité de vente d'un bien serait multipliée par trois grâce aux visites virtuelles.

"Avec la crise du Covid, les habitudes ont changé et les consommateurs sont désormais bien plus habitués aux nouvelles technologies du numérique. La technologie 3D existe depuis longtemps, mais elle est presque arrivée trop tôt pour le marché, aujourd'hui le grand public est prêt à s'en saisir et les possibilités sont infinies !" s'enthousiasme le cofondateur de Spacify. La start-up perpignanaise, en pleine croissance, compte déjà cinq collaborateurs et vise à présent de nouveaux clients en dehors des frontières du département.