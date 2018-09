Valence, France

Un beau soleil inonde la façade de l'hôtel de ville, ce mardi soir à Valence. Il est 17 heures, et une vingtaine de cyclistes apparaissent en groupe. Ce sont en fait des militaires. Sept d'entre eux font partie du 1er régiment de Spahis à Valence. Les autres viennent du CFIM, un centre de formation militaire à Angoulême. Tous ont parcouru 586 kilomètres en cinq jours, entre la capitale angoumoisine et Valence, pour retracer la carrière d'Emilien Mougin, militaire mort au Mali en février dernier. "Même quand on n'en pouvait plus, on gardait le sourire, raconte l'adjudant-chef Meyer. Emilien était un cycliste et un triathlète et il adorait ça." Le raid est organisé par le bureau des sports, dont faisait partie Emilien Mougin.

Pour aller au bout du projet, les militaires sont partis avec le vélo de l'adjudant Mougin. Chaque jour, une nouvelle personne enfourchait la bicyclette. "On a fait la même chose avec son calot, raconte l'adjudant Meyer. Chaque fois qu'on arrivait sur un col, on s'échangeait le calot. Donc il était avec nous par la pensée."

C'est le sergent-chef Kevin qui roulait avec le vélo de l'adjudant Mougin lors de la dernière étape. © Radio France - Suzanne Shojaei

Chaque jour, les militaires se transmettaient le calot de l'adjudant Mougin. - 1er régiment de Spahis