Speakylink, le logiciel des pompiers des Alpes Maritimes qui permet de contrôler la caméra de votre smartphone

Avec le stress, ou la panique, il est parfois difficile d’indiquer aux secours ce qu’il se passe réellement. Puis, comment savoir le niveau de gravité de chaque événement ?

ⓘ Publicité

Grâce à Speakylink les pompiers du SDIS 06 (service départemental d’incendie et de secours du département) peuvent désormais envoyer un lien par SMS. Il leur permet de prendre le contrôle de la caméra de votre portable. Ils peuvent ainsi juger eux-même chaque situation, et envoyer les secours nécessaires plus rapidement. Selon l’adjoint chef Christophe Calaf, ils peuvent ainsi gagner une bonne dizaine de minutes par intervention. Un gain temps crucial, notamment dans la lutte contre les feux de forêts.

C’est très simple d’utilisation pour les Azuréens, pas besoin d’installer d’application. Il suffit d’accepter le lien envoyé par SMS par les pompiers. À distance ils prennent le contrôle de la caméra du téléphone. Et pas d’inquiétude vis-à-vis des données personnelles : pour préserver la vie privée de chacun, une fois l’appel terminé, rien n’est sauvegardé, interdiction de la CNIL.

Le SDIS 06 est le seul centre à s’en être équipé aujourd’hui en France. Le logiciel coûte 6000 euros par an au département, pour une utilisation toute fois très marginale depuis l’installation, il y a un an.