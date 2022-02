Spécial Saint-Valentin : ces lettres d’amour du Lot ont traversé le temps

C’est le cadeau des archives départementales du Lot à l’occasion de la Saint-Valentin. Le service dévoile des lettres d’amour de toutes les époques qui raconte l’évolution du sentiment amoureux du XIXème à la première moitié du XXème. Une sélection qui a été effectuées dans un premier temps pour la nuit de la lecture fin janvier. Des lettres tirées des fonds privés des Archives départementales qui sont proposées en trois versions : dans leur version originale, dans une version transcrite et enfin dans une version enregistrée. Six lettres ont été enregistrées par Emilie Perrin, enseignante d'art dramatique du Conservatoire du Grand Cahors.

Toutes les classes sociales

Des lettres d’amour qui ont été sélectionnées par Tatiana Bernot, archiviste chargée des fonds privés. On y trouve notamment un brouillon de lettre écrit au XIXeme. Un employé buraliste écrit sur une feuille de registre de la poste des mots bouleversants. "Il y a des personnes qui prétendent que les plus grandes jouissances de la vie dérivent toujours d’un esprit calme et tranquille, je crois au contraire que l’ont n’en éprouve de véritable que dans les transports de l’amour et que l’homme le plus heureux est celui qui possède une femme qu’il aime et dont il est aimé. "

A la recherche de Roger, le soldat amoureux

Tatiana Bernot a aussi sélectionné une lettre écrite au début de la deuxième guerre mondiale. Une missive d’un soldat au front à sa bien-aimée rédigée le 2 avril 1940. "Ma chère petite poupée. Me voilà depuis 1 heure au travail et c’est de cet endroit que je t’écris car je n’ai pas reçu encore ta seconde lettre, peut-être viendra-t-elle ce soir ? Que l’attente me paraît longue !" . Une lettre dont l’auteur reste aujourd’hui encore mystérieux. Les archives départementales du Lot seront ravies si des enquêteurs amateurs se mettent sur sa trace pour découvrir son identité.