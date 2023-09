Spectacle de Dieudonné à Bordeaux : le maire Pierre Hurmic annonce un arrêté d'interdiction

Après Montpellier, Toulouse, Lyon, Besançon, Annecy... Dieudonné n'est pas le bienvenu non plus à Bordeaux. Comme Sud Ouest le révélait ce vendredi matin, le maire Pierre Hurmic confirme à France Bleu Gironde son souhait d’interdire le spectacle du polémiste programmé le vendredi 6 octobre. Un spectacle intitulé « Sous bracelet » déjà interdit dans de nombreuses villes de France. Comme il est d'usage avec l’humoriste controversé, déjà condamné pour incitation à la haine, antisémitisme , fraude fiscale et détournements de recettes, le lieu de la représentation est gardé secret jusqu’au dernier moment.

"Je considère, comme d'autres maires d'ailleurs, que M. Dieudonné a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos injurieux incitant à la haine raciale, négationniste ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Et que ces propos, ces condamnations régulières et assumées, traduisent une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public", affirme Pierre Hurmic.

Un spectacle qui pourrait être déplacé ailleurs dans la métropole ? "C'est un risque, reconnaît le maire Pierre Hurmic. Si Dieudonné ne fait pas son spectacle à Bordeaux, il pourrait tenter de le faire dans une autre ville de la métropole. Je serais heureux que d'autres collègues maires prennent dans ce cas la même décision d'arrêté d'interdiction."

"On ne peut pas rire de l'antisémitisme, surtout quand c'est un fond de commerce très lucratif (...) Nous, les maires, nous sommes aussi les gardiens de certaines formes d'ordre républicain et moi, je ne transige pas avec ça", conclut l'élu écologiste. L'un de ses prédécesseurs au palais Rohan, Alain Juppé, avait lui aussi pris, en 2014, un arrêté d'interdiction contre la venue de Dieudonné .