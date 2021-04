Le festival Paroles et musiques qui devait se tenir du 17 au 23 mai à Saint-Étienne est annulé. La sortie de la crise sanitaire est malheureusement plus longue que prévue. Une "30ème édition bis" est prévue du 16 au 22 mai 2022.

Spectacle : le festival Paroles et Musiques de Saint-Etienne est annulé

Julien Doré au Zenith de Saint-Etienne en 2017 lors du festival Paroles et musiques

C'est sur leur site internet que le festival Paroles et musiques annonce la nouvelle : l'annulation de la trentième édition du festival prévue du 17 au 23 mai prochain.

"Nous y avons cru longtemps, nous nous sommes adaptés aux préconisations gouvernementales en prévoyant des jauges assises et distanciées ainsi que toutes les mesures adaptées à la situation. Malheureusement, la sortie de crise est plus longue que prévu, et nous n’avons aucune visibilité sur une date de réouverture précise des lieux de spectacles à trois semaines de l’évènement".

Une "30ème édition bis" est d'ores et déjà prévue du 16 au 22 mai 2022 pour célébrer malgré tout le trentième anniversaire du festival.

Quelques évènements sont reportés :

• La Nuit des Stéphanois est reportée au samedi 2 octobre 2021 à 19h au Fil avec Broadway, Arpad Flynn, Doorsfall, Redbong, Radikale Junkypop, An’Om x Vayn et Felower

• Le concert de Ben Mazué (+ Martin Luminet) est reporté au lundi 16 mai 2022 à la Comète.

• La soirée Zenith avec Les Tit’Nassels, Zoufris Maracas, La Rue Ketanou, Têtes Raides, Les Ogres de Barback, est reportée au samedi 21 mai 2022 au Zenith de St Etienne.