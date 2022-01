Spectacles : "66% de notre billetterie perdue" estime Diogène productions à Brest

Les professionnels du spectacle attendent plus de lisibilité et moins de stigmatisation de la part du gouvernement à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire.

Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce jeudi 20 janvier, alors que depuis la fin décembre, les discothèques sont fermées, que les jauges sont revenues dans les stades et les salles de spectacle.

C'est évidemment, un "manque à gagner" pour les professionnels et notamment Diogène productions à Brest, que co-dirige Olivier Cauchon. "Entre 85 et 93% des spectacles du premier trimestre donné "à risque", c'est un nouvel arrêt de notre activité."

Également délégué régional du PRODISS (Producteurs, Diffuseurs de Spectacles, Salles et Festivals), il estime qu'il y a deux poids deux mesures : "On a fait ce concert d'Indochine à l'Accor Hôtel Arena (à Paris) et on a prouvé que le concert n'était pas plus dangereux qu'un autre secteur d'activité. Les meetings peuvent se faire, les salons aussi... Il y a des milliers de personnes dans les magasins de bricolage et nous on nous dit stop."

On aimerait de la concertation

Jeudi, un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit pour envisager la suite. "On aimerait qu'il y ait de la concertation avec les professionnels." Mardi , le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures, des exonérations de charges pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et de l'événementiel. Une bouffée d'air ? "J'aurais aimé dire oui. On apprend ces infos sans concertations préalables. Une aide sur les charges oui, c'est une aide mais la reprise ne revient pas et c'est ça qui est inquiétant."

66% de la billetterie perdue

En témoigne la billetterie, "66% perdue" et "même les spectacles de 2023-2024 perdent leurs billetteries. Mais c'est normal ça fait 23 mois qu'on dit aux gens que c'est dangereux. La billetterie fonctionne à moins de la moitié de ce qu'on fait normalement", conclut le dirigeant de Diogène productions.