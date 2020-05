Spectacles, cinémas, sports : ce que prévoit la nouvelle phase du déconfinement

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi la réouverture des parcs et jardins dès ce week-end partout en France. Les piscines, salles de sport, salles de spectacles et théâtres rouvriront le 2 juin en zone verte, le 22 juin en zone orange. Les cinémas rouvriront le 22 juin.

Le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé ce jeudi le détail de la deuxième étape du plan de déconfinement qui doit être assoupli à partir du lundi 2 juin. Après s'être réjoui de la situation sanitaire, « les résultats sont bons », il a ajouté que « la liberté va devenir la règle, l'interdiction l'exception ».

A l'issue de la première phase de déconfinement, toutes les régions sont en zone verte à l'exception de l'Île de France, de Mayotte, et de la Guyane qui sont en zone orange. Le plan de déconfinement est donc plus assoupli en zone verte. Les Français qui résident en zone orange devront encore faire preuve de patience.

Parcs, jardins, plages, lacs et plans d'eau

Le Premier ministre a commencé par annoncer une bonne nouvelle : la réouverture des parcs et jardins dès ce week-end partout en France, aussi bien en zone verte qu'en zone orange. Le port du masque pourra être rendu obligatoire par endroit. A partir du lundi 2 juin, les plages, les lacs et les plans d'eau rouvriront également.

Musées, monuments, salles de spectacles, théâtres et cinéma

Les musées et les monuments historiques pourront rouvrir leurs portes au public à partir du lundi 2 juin. Mais le port du masque y sera obligatoire, a précisé le Premier ministre.

Dans les zones vertes, les salles de spectacles et les théâtres pourront rouvrir lundi prochain. « Les règles de distanciations physiques devront être respectées, le port du masque sera obligatoire », a précisé Edouard Philippe. Les salles de cinémas devront attendre le 22 juin.

Dans les zones oranges, les salles de spectacles et les théâtres restent fermées. Ils devront attendre le 22 juin comme les salles de cinémas pour accueillir à nouveau le public.

Les musées et les monuments seront rouverts "à travers le territoire" à partir du 2 juin et le port du masque y sera obligatoire, a annoncé jeudi le Premier ministre parmi les mesures d'assouplissement des restrictions rendues possibles par le ralentissement de l'épidémie de Covid-19.

"Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin", a ajouté Edouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que "les règles de distanciation physique devront y être respectées".

Salles de sport, gymnases et piscines

Les piscines, les gymnases et les salles de sports rouvriront le 2 juin en zone verte, et le 22 juin en zone orange, a indiqué le Premier ministre. « Je sais que c'était une décision attendue par beaucoup à l'approche de l'été », a commenté Edouard Philippe.

Jusqu'au 22 juin, les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics restent interdits, tout comme le sport collectif et le sport de contact comme la boxe.

Les stades et les hippodromes restent fermés jusqu'au 22 juin.