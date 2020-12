Spectacles de rues "impromptus" et manèges, la ville de Poitiers démarre ses animations de Noël

Les animations de Noël commenceront ce samedi 19 décembre dans les rues de Poitiers. Les poitevins pourront profiter des spectacles vivants impromptus et de manèges jusqu'au 24 décembre ainsi que les 30 et 31 décembre.

La ville de Poitiers multiplie les animations de Noel. Des spectacles de rue impromptus et des manèges commenceront dans le centre-ville dès ce samedi 19 décembre. De la musique, du cirque, de la magie ou encore des arts de rue, il y en aura pour tous les goûts.

Des manèges sont également installés place du Maréchal Leclerc et square de la République, et les passants rencontreront aussi le Père Noël à bord de sa calèche dans les rues du centre-ville.

12 compagnies et 32 impromptus

Ces impromptus se déroulent tous les après-midi jusqu’au 24 décembre et les mercredi 30 et jeudi 31 décembre. Des spectacles sans rendez-vous fixe "afin d’éviter tout rassemblement et respecter tous les gestes barrières", précise la mairie qui a tenu à une programmation 100% locale, avec 12 compagnies et 32 impromptus. Un moyen "de soutenir, les artistes du spectacle vivant sur le territoire, lourdement touchés par la crise du Covid-19" poursuit un communiqué municipal.

Un triporteur déambulera pour distribuer du gel hydroalcoolique déambulera dans le centre-ville.

N'oubliez pas non plus les créations lumineuses, poétiques et oniriques de TILT qui resteront à Poitiers durant le mois de décembre, décrites par François Fouilhe, directeur artistique.