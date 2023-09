Spectacles taurins : « il faut des jeunes plus responsables pour éviter les accidents », plaide Laurent Burgoa

Manadier est-il un métier d’avenir ? « Oui », répondent en chœur les éleveurs de taureaux Camargue. Mais à une condition : qu’il y ait moins d’accidents lors des fêtes votives. Ils sont de plus en plus nombreux, en effet. La raison ? Certains spectateurs s’amusent avec des bâches, des cartons ou des fumigènes, à faire s’échapper les taureaux des parcours balisés. Les manadiers sont donc arrivés à cette conclusion : plus il y aura d’incidents, moins il y aura de spectacles taurins… et donc, à terme, moins de manadiers.

C’est la raison pour laquelle ils se sont réunis en petit comité, ce mercredi, à Gallician, pour trouver des solutions. « Ils ne sont pas dans l’exagération, estime Laurent Burgoa. Ils veulent simplement lancer un cri d’alarme pour que demain, nous puissions avoir encore des taureaux dans les rues », martèle le sénateur Les Républicains du Gard, invité de France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin.

Un texto au préfet

Pour faire face à ces accidents qui se multiplient, les manadiers demandent à l’État de prendre un arrêté pour harmoniser les règles de sécurités lors des fêtes votives. « Il faut aussi sensibiliser les jeunes, car nous avons des gens qui viennent d’autres départements et qui n’ont pas les codes de bonnes conduites lorsqu’ils viennent assister aux spectacles taurins », juge Laurent Burgoa. L’élu souhaite d’ailleurs rencontrer le nouveau préfet du Gard pour évoquer, avec lui, ce sujet. « Je vais d'ailleurs lui envoyer un SMS ce mercredi matin », confie-t-il, à France Bleu Gard Lozère.

« Vu de Bercy, la Camargue, c’est loin ! »

L’autre point évoqué lors de cette réunion de Gallician porte sur un problème juridique. En effet, vis-à-vis du droit, en cas d’accident, les manadiers sont systématiquement responsables. Conséquences : les assureurs pourraient menacer de ne plus vouloir les couvrir. Sur ce point, Laurent Burgoa souhaite discuter avec le ministère de l’Économie. « Mais vous savez, dit-il, vu de Bercy, la Camargue, c’est loin ».

