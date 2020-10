Spéculation foncière au Pays Basque: un bâtiment estimé à 210.000€ se vend à trois millions

La spéculation foncière au Pays Basque pèse même sur l'activité artisanale et industrielle. Il reste à peine 11 hectares pour implanter une usine et même les zones artisanales et industrielles sont la proie des spéculateurs.