Spered ar yezh : Marguerite Olier, la résistance dans le Cap Sizun sous l'Occupation.

Devoir de mémoire, avec aujourd'hui le témoignage de Marguerite Olivier. En 2007 elle racontait en breton l'occupation, la résistance, et la libération dans le Cap Sizun. Fromet oa Marc'harid o kontañ pezh noa gwelet, pe graet pa oa an alamaned er vro.

Ganet oa Marc'harid Olier e Ploueneg e bro ar c'hab er bloavez 1922. Plijoud a rae dezhi kaozeal gant an dud ha surtoud kontañ d'an neb a gare petra oa bet he flanedenn dezhi hag hini he gwaz.

Spered ar yezh : Marguerite Olier, la resistance dans le cap sizun. 1/2 Copier

A bep seurt noa gwelet Marc'harid pad he buhez. Met evel toud an dud er bloavezhiou 40 oa bet piket he c'halon, ha skoet he spered gant ar brezel hag an okupasion surtoud. He gwazh giz't ur bern paotred yaouank all oa bet prizionied hag e keit se 'ranke ar merc'hed ober toud er gêr. Pa oa evaded he gwaz ha distroet b'ar vro oa aet b'ar rezistañs .

Spered ar yezh : Marguerite Olier, la resistance dans le cap sizun. 2/2 Copier

Marguerite Olier raconte en breton ses souvenirs de l'occupation, de la résistance dans le Cap Sizun et de la libération avec la chute du bastion de Lézongar.

Article du Télégramme en 2007