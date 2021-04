Spered ar Yezh : ti ar rezistanted, le maquis refuge de Saint Laurent

Dans la tranquillité du bois de Coat Janus, entre Plouéguat-Guérand et Plouigneau se cache l'histoire du maquis refuge de Saint Laurent. Hervé Lautrou nous fait emprunter le chemin des résistants, e brezhoneg evel just .

Ti ar rezistanted e Coat Janus © Radio France - Clément Soubigou

Deomp da bourmen gant hervé lautrou war roudou patrioted pe rezistanted ar vro. E Koat Janus lec’h emaomp oa bet ur maquis pad an eil brezel bed, d’ar muiañ toud zo bet bodet er c’hoad se bord ar steir douron ur 400 den bennag, deomp da bourmen gantañ beteg an ti lec'h ez aent da guzh.

Hervé Lautrou propose régulièrement aux bretonnants de marcher sur les traces de la résistance. Il nous propose de découvrir le site de Coat-Janus à Plouégat-Guérand dans le Finistère, ou prés de 400 résistants se sont refugiés pour attaquer les troupes de l'occupant. "En armoù emañ ar Frankiz" la liberté se trouve dans les armes. Emede ar rezistanted yaouank.

Maison servant de refuge aux résistants. © Radio France - Clément Soubigou

Goude bezañ chomet a zav e kichen an ti kuzhet mesk ar gwez uhel hag ar struj, ez eomp en ur bale betek riblou an Douron. Hervé Lautrou a gont deomp peseurt mod rae ar rezistanted evit kaoud armoù, boued ha toud ar pezh o doa ezhomm evit padout gant ar brezel kuzh...

Après une halte devant la maison servant de refuge aux résistants, Hervé Lautrou nous propose de marcher jusqu'aux bords du Douron qui coule en contrebas. Tout en marchant il nous explique comment les résistants recevaient avec l'aide des paysans du coin, les armes et nourritures nécessaires pour continuer le combat.

Pont sur le Douron © Radio France - Clément Soubigou

Nepell ac'hann, da bemp kant metr bennag eus ar maquis zo bet savet ur maen koun, kuit d'an dud disonjal petra eo bet planedenn paotred yaouank ar vro pad an eil brezel bed.

Pour terminer cette balade il faut se rendre à Kerabars afin de découvrir la stèle érigée en mémoire des résistants tombés au combat.

stèle du maquis de saint laurent © Radio France - Clément Soubigou

Chemin forestier dans le bois de Coat Janus © Radio France - Clément Soubigou

Sentier des résistants. © Radio France - Clément Soubigou

