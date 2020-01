Sport au féminin : en Berry, "on espère encore que les mentalités vont évoluer"

Châteauroux, France

Vanessa Roger, membre du comité directeur et bénévole au sein du district de football de l'Indre, estime que le sport au féminin est encore loin d'arriver au même niveau de reconnaissance que chez les garçons.

Après la coupe du monde de foot féminin, les retombées "plutôt mitigées" dans l'Indre

"En foot, on a eu la coupe du monde femmes récemment. Il y a eu quelques retombées au niveau des licences senior, mais c'est plutôt mitigé chez les jeunes." La médiatisation des femmes dans le foot à cette période n'aura donc pas eu l'effet escompté sur les inscriptions de nouvelles recrues. "Le parcours de l'équipe de France n'a pas non plus été exceptionnel", juge Vanessa Roger.

Les clichés ont encore la peau dure

"On espère que les mentalités vont évoluer. [...] À l'école, il faudrait faire rentrer dans les mœurs qu'il n'y a pas de sport féminin ou de sport masculin..." Vanessa Roger déplore aussi que certains parents entretiennent les clichés : "Ma mère n'a pas voulu que je fasse du foot quand j'étais petite, elle disait que de toutes façons il n'y avait pas d'équipe féminine, que je serais avec des garçons, qu'en plus ce n'était pas joli..."

"Et puis c'est un peu tabou, mais les sports collectifs au féminin sont souvent catégorisés 'lesbienne', et ça aussi, ça devrait changer."

► Réécoutez l'interview complète de Vanessa Roger à 7h50 sur France Bleu Berry