Sport, danse, musique… Le pass sanitaire bientôt exigé pour les activités culturelles et sportives

À partir du 30 septembre, les enfants âgés de 12 ans et plus devront présenter leur pass sanitaire pour pratiquer un sport en club. C'est plus compliqué pour les activités culturelles, selon qu'on obtient un diplôme ou non. Le point sur la situation en Charente-Maritime.

Qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée sportive et culturelle. Avec un changement majeur cette année : les enfants âgés de plus de 12 ans devront présenter un pass sanitaire pour continuer à faire du sport en club. Il sera aussi obligatoire pour les activités culturelles qui ne débouchent pas sur un diplôme. La plupart des élèves qui étudient la musique, le cirque, le théâtre ou encore la danse devront donc présenter un pass à partir du 30 septembre.

ACTIVITÉS SPORTIVES : pas de pass, pas de sport

Dans le monde du sport associatif, la règle est simple : le pass sanitaire devient obligatoire, pour tout le monde, dès 12 ans, à partir du 30 septembre. Une mesure qui divise. En pleine semaine de reprise des entraînements, la direction du club de basket de Tasdon, à La Rochelle, par exemple, craint déjà une perte d’adhérents. “Certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants”, explique Ludovic Denis, le président du club.

“Sans pass sanitaire, il faudra rembourser les adhérents.”

Après une année catastrophique, le club mise beaucoup sur la rentrée. La saison dernière, quasiment tous les matchs avaient dû être annulés. “J’ai fait payer une licence pour trois matchs dans l'année'', se souvient, amer, le président du club qui compte habituellement 140 adhérents.

En compensation, le club a décidé de réduire les frais d’inscription des adhérents qui se réinscrivent cette année. Pour eux, le coût sera divisé par trois. Et ceux qui ne reviendront pas, faute de pass, seront remboursés. Une situation redoutée par le club, déjà économiquement fragilisé par la crise du Covid.

“Ça va simplifier les choses”

A l’inverse, d’autres clubs voient d’un bon œil l’élargissement du pass sanitaire aux activités sportives. Au club de handball de Tasdon, quasiment tous les jeunes de plus de 12 ans sont vaccinés. "Seulement deux parents ont prévenu qu’ils retireront leurs enfants à cause du pass sanitaire", explique Adriana Pleyber, éducatrice au club.

Entraînement des filles du club Aunis Handball de La Rochelle © Radio France - Julien Morceli

Au Club de Tennis Saintes, on espère même que le pass sanitaire va permettre de se relancer. Après avoir perdu 90 licenciés l’année dernière, le club veut maintenant rassurer ses adhérents. “On pensait que ça allait être plus difficile mais les gens jouent le jeu”, confie même son président, Jean-Marc Lormeau. A deux semaines de la reprise, il assure d’ailleurs pouvoir s’appuyer sur un nombre de pré-inscriptions confortable.

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE : pas de pass systématique

Concernant les activités culturelles, la situation devient cette fois plus compliquée, car la règle change en fonction du statut de l’école. Selon la préfecture de Charente-Maritime, seules les écoles délivrant un diplôme pourront recevoir les élèves sans pass sanitaire. Les élèves du conservatoire de Saintes ou de celui La Rochelle ne seront donc pas concernés par le pass.

Le pass sanitaire obligatoire dans les écoles non diplômantes

En revanche, dès le 30 septembre, les élèves qui étudient la musique, la danse, le cirque ou encore le théâtre dans une école non diplômante devront, eux, présenter un pass valide. Et là encore, la mesure divise.

La question se pose d'abord de savoir précisément ce que la préfecture de Charente-Maritime entend par “école diplômante”. “Si on parle de diplôme reconnu par l'État, il n’y a que les conservatoires de Saintes et de La Rochelle qui sont concernés”, explique Jean-Nicolas Richard, le directeur du conservatoire de Saintes, également Président de l’Association des Sociétés et Ecoles de Musique de la Charente-Maritime (ASSEM). Cela signifie que 95% des écoles de Charente-Maritime seraient soumises au pass sanitaire.

“Soit on le met partout, soit nulle part”

"Ça va créer des différences de traitement", regrette Jean-Nicolas Richard. L’ASSEM a ainsi fait part de ses interrogations aux parlementaires, dans un communiqué envoyé le 23 août. Les députés et sénateurs n’ont pour l’instant pas exprimé de réponse. La préfecture de Charente-Maritime confirme à France Bleu La Rochelle que les écoles diplômantes n’auront pas besoin du pass sanitaire, mais ne précise pas s’il s’agit de diplôme reconnu par l'État ou non.

Un élève sans pass sanitaire pourrait donc se rendre à un cours de piano au conservatoire mais pas dans une école de musique. Une incohérence, pour le directeur du conservatoire de Saintes, qui estime que les règles doivent s’appliquer en fonction des activités et non du statut des écoles. “Soit on met le pass dans toutes les structures, soit on le met nulle part”, résume Jean-Nicolas Richard.

Il rappelle que la culture a déjà beaucoup souffert, l’année dernière. Il y a eu deux fois plus d’abandons d'élèves en cours de route au conservatoire de Saintes. “Ce n’est pas le moment de rajouter de la complexité”, conclut le directeur du conservatoire.