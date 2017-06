Sport et chaleur : les conseils du médecin du Racing Club de Strasbourg

Le thermomètre grimpe cette semaine, jusqu'à 37 degrés attendus en Alsace ce jeudi. Faire du sport en pleine canicule, est-ce possible ou complètement inconscient ? On a posé la question au Dr François Pietra, médecin du sport et responsable médical du Racing Club de Strasbourg.

Il fait chaud, très chaud ces jours-ci. Un pic de chaleur est attendu ce jeudi en Alsace, avec 37 degrés attendus au thermomètre... Vous êtes nombreux à continuer de faire du sport en plein air en cette période de canicule.

Mais faire son footing sous le soleil par cette chaleur, est-ce bien raisonnable ? On a demandé quelques conseils au Dr François Pietra, médecin du sport depuis près de 30 ans et responsable médical des footballeurs professionnels du Racing Club de Strasbourg.

Faire un footing d'une demi-heure sous la chaleur, pour les habitués, ça ne pose pas de problème particulier."

Eviter à tout prix le sport quand il fait chaud ? Pas forcément, nous répond le Dr Pietra : "Il y a deux facteurs à prendre en compte, savoir si on a affaire à des gens qui sont habitués à courir, et la durée de l'effort. Le gros problème c'est le coureur occasionnel, malade ou qui présente une déficience quelconque et qui décide d'aller courir en plein midi. Faire un footing d'une demi-heure sous la chaleur, pour les habitués, ça ne pose pas de problème particulier."

Les risques

"Le risque c'est le coup de chaleur, prévient-il. Ca peut nécessiter une hospitalisation. Sinon la déshydratation : avoir la tête qui tourne et ne se sentir pas bien."

En 27 ans aux côtés de footballeurs professionnels, il n'a dû prendre en charge qu'une seule fois un cas de coup de chaleur chez un sportif : "Ce sont des jeunes en pleine forme, ils sont briefés, encadrés."

Les conseils du Dr Pietra :

"Se lever tôt, aller courir le matin, vers 7h ou plus tôt."

"Boire, de préférence une boisson un peu minéralisée, pour compenser la perte en sels minéraux lors de la transpiration. Pas seulement des boissons ou des biscuits salés, mais des boissons d'effort ou de récupération par exemple."

La pollution, facteur aggravant

François Pietra met en garde également tous les sportifs de plein air face au risque de pollution, "un facteur irritatif du système broncho-pulmonaire".

A ce sujet, Atmo Grand Est prévoit ce mercredi une qualité de l'air médiocre (8 sur une échelle de 10 à Strasbourg, 7 à Colmar et Mulhouse). Car le trafic sera dense à Strasbourg ce 21 juin, en cette Fête de la musique, avec la grève à la CTS. Aucun tram ni aucun bus ne circule dès 14h (sauf les lignes 27 et 31).