Sport et confinement : des voix s'élèvent pour demander la fin de la limite du kilomètre

Des médecins, des fédérations sportives et des élus demandent au gouvernement de mettre fin à la limite d'un kilomètre pour faire du sport. Une mesure contre-productive et non justifiée sur le plan sanitaire selon eux.

Laissez les Français courir ou faire du vélo à plus d'un kilomètre de chez eux! Une tribune publiée mercredi demande au gouvernement de lever la restriction du kilomètre imposée pour la pratique sportive. Parmi les seize signataires, on trouve les fédérations de cyclisme et d'athlétisme, des élus du Club des Villes et territoires cyclables ou encore des médecins, comme le docteur Gérald Kierzek.

"Il faut à tout prix maintenir une activité physique pendant le confinement pour la santé physique et mentale", rappelle le médecin urgentiste de l'Hôtel-Dieu (Paris). Or la règle du kilomètre limite fortement la pratique alors qu'il n'y aucun argument sanitaire valable selon lui. "Quand on est à l'extérieur, seul, qu'on soit à un kilomètre de chez soi ou à dix, c'est la même chose en terme de risque de contamination".

Une règle difficile à respecter

Depuis le reconfinement, Jean-Dominique, un Parisien, a dû revoir son circuit de footing, activité qu'il pratique trois fois par semaine. "Je fais des boucles un peu plus courtes afin de de rester dans le quartier. C'est sûr, c'est plus monotone, mais je comprends la règle compte tenu du contexte actuel". Ce Parisien a toutefois la chance d'avoir un parc à côté de chez lui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Du coup, beaucoup choisissent d'enfreindre les règles, à l'image d'Olivier, cycliste. "Faire cinquante fois le tour du quartier à vélo, ce n'est pas possible. Alors je vais à Longchamp, pour faire des tours autour de l'hippodrome. C'est à trois ouquatre kilomètres de chez moi, donc je suis hors-la-loi", reconnaît-il. "Mais je respecte la limite d'une heure et je ne vais pas plus loin alors que d'habitude, je fais des sorties de 80 kilomètres, dans la Vallée de la Chevreuse par exemple".

Revenir au bon sens

Cette règle pousse les gens à être en infraction abonde Gérald Kierzek. "Si tout le monde enfreint la règle, elle n'a plus de sens. Il faut qu'on revienne à du bon sens, à ce qui est utile sanitairement et qu'on supprime ce qu'il ne l'est pas et qui est même contre-productif".

Une demande déjà faite par 45 députés Les Républicains. Vendredi 13 novembre, ils ont adressé un courrier à Roxanna Maracineanu, la Ministre des sports afin de réclamer la fin de cette restriction. Ils jugent que ces règles décrédibilisent le confinement car elles laisseraient suggérer "qu’il serait plus dangereux de marcher, de courir ou de pratiquer le vélo seul en forêt ou à la campagne que de prendre le métro aux heures de pointe"