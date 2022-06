Sport et nutrition : un vaste plan pour améliorer la santé des collégiens sarthois

La santé physique et mentale des jeunes s'est encore une peu plus dégradée pendant les confinements. Pour aider certains à remonter la pente et pour que tous pratiquent davantage d'exercice physique, le Conseil départemental lance un plan à destination des 28.000 collégiens sarthois.

Inciter les collégiens à bouger et à faire davantage de sport. Cet impératif de santé publique est encore plus d'actualité depuis la pandémie de Covid. Ces deux dernières années, la forme physique et mentale des jeunes s'est globalement dégradée (prise de poids, déprime, par exemple). C'est la raison pour laquelle le Conseil départemental de la Sarthe lance un vaste plan d'accompagnement dans tous les collèges publics et privés du département. D'abord une phase de tests pour évaluer les capacités physiques des jeunes. Puis des actions autour du sport et de l'alimentation.

Les jeunes de plus en plus sédentaires

Selon l'ANSES (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), les deux tiers des adolescents passent plus de deux heures par jour sur des écrans et pratiquent quotidiennement moins d'une heure d'activité physique. "Les élèves sont devenus de plus en plus sédentaires", s'inquiète Cédric Hayère, le directeur départemental de l'UNSS en Sarthe : l'Union nationale du sport scolaire qui pilote cette opération. "Dans un premier temps, nous souhaitons tester leur état de forme. Ce sera fait pour tous les collégiens. Puis, dans les établissements volontaires, nous proposerons ce programme de sport - santé".

Un bracelet connecté pour calculer le nombre de pas

Pour les inciter à bouger plus, les jeunes vont ainsi recevoir un bracelet connecté sur lequel le nombre de pas qu'ils réalisent chaque jour sera calculé. Manière, grâce à cet objet technologique qu'ils affectionnent, de les inciter à pratiquer une activité physique tout au long de la journée. "Nous souhaitons rendre ce projet ludique, avec pourquoi pas des challenges entre établissements scolaires", indique Anthony Trifaut, vice-président du Conseil départemental de la Sarthe en charge des collèges.

"Que nos jeunes aillent mieux demain et se prennent en main"

Des programmes de nutrition seront également proposés dans ces établissements pour améliorer la qualité des goûters qui se résument parfois à du soda et des chips ou le petit déjeuner, souvent inexistant. "Nous devons leur appendre les bonnes pratiques", explique Cédric Hayère, le directeur de l'Union nationale du sport scolaire en Sarthe. "Que nos jeunes aillent mieux demain et se prennent en main", résume Anthony Trifaut, président de la commission jeunesse et éducation au Conseil départemental de la Sarthe.

Ce plan de sport - santé sera déployé par étapes dans les prochaines années. D'abord pour les 7.000 nouveaux collégiens sarthois (les sixièmes) à partir du mois de septembre 2022, jusqu'à toucher tous les collégiens (800 classes - 28.000 élèves) dans 4 ans, en 2026.