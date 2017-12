Sport et radicalisation, une formation pour les responsables de clubs de sport en Haute-Saône

Sport et radicalisation, y a t-il un lien? Que peut-on faire? Le CDOS, Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Saône vient d'organiser une réunion d'information à destination des dirigeants et entraîneurs de clubs de sport.

Le sport est-il un vecteur pour la radicalisation? Cette question, de nombreux responsables de clubs sportifs se la posent. A Vesoul, le CDOS, Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Saône organisait le 6 décembre 2017 une réunion d'information sur ce thème à destination d'entraîneurs et responsables de clubs de sport. Face à eux Médéric Chapitaux. Cet ancien gendarme du Jura est aujourd'hui maître de conférence en sociologie et l'auteur du livre "Le sport, une faille dans la sécurité de l'état".

si on prend le lien entre 2012 et 2016, sur les auteurs des attentats qui ont été perpétrés sur le territoire national, on a un lien très marqué avec les sports, notamment les familles d'activité comme les sports de combat, la musculation et les sports collectifs comme le football et le futsal" Médéric Chapitaux, maître de conférence en sociologie.

Après des années d'études sur le sujet, Médéric Chapitaux fait le constat, le sport ne conduit systématiquement pas au terrorisme, il ne faut pas faire l'amalgame entre la radicalisation et le terrorisme, mais tous les auteurs des attentats en France comme à l'étranger ont eu à un moment une activité sportive. Dans les structures sportives organisées, notamment qui dépendent d'une fédération, le risque est moins présent. En revanche avec le phénomène de salles de sport qui dépendent plus de l'activité commerciale que sportive, les utilisateurs sont livrés à eux même dans une salle. Si une personne cherche à les prendre en main, les radicaliser, il n'y a personne pour le remarquer.

Dans chaque club de sport, les dirigeants et entraineurs sont les mieux placés pour remarquer un changement de comportement. Dans ce type de situations, ils ne savent pas forcement comment réagir, que faire. Désormais ils ont un interlocuteur à la direction départementale de jeunesse et sport. Pour Françoise Lecaillon, préfète de Haute-Saône, ces responsables de clubs de sport doivent comprendre qu'ils ne font pas de la délation, mais contribuent à la sécurité du territoire national.

Plus vite les situations nous sont signalées, et plus on peut faire de la prévention et préserver notamment les jeunes". Françoise Lecaillon, préfète de Haute-Saône.

Exemple d'inquiétude que peuvent avoir des responsables de clubs de sport, la demande d'une salle pour prier avant un match. La prière collective n'est pas autorisée sur les terrains de sport en France, la prière ne peut être que individuelle. Cet arbitre qui souhaite rester anonyme a déjà été confronté à une telle demande.

il me demande la salle d'arbitrage (pour faire une prière collective) , j'ai dit non pas d'accord".

Médéric Chapitaux donne un exemple Franc-Comtois. Tout le monde se souvient de Pierre Choulet, cet étudiant Haut-Saônois (de Port-sur-Saône) parti à la Fac de sport de Besançon. Sous le nom de "Abou-Talha al-Faransi" - "le Français", ce jeune homme de 19 ans est parti en Syrie à l'âge de 19 ans. Il est mort dans une attaque au camion piégé. On sait aujourd'hui que l'éducateur qui l'a radicalisé à l'URF Staps de Beançon était en lien avec Yassin Salhi, celui qui a décapité son patron.

La personne qui l'a radicalisé était également en Stpas (à Besançon)". Médéric Chapitaux.

