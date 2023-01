Sportive de niveau et maman : le témoignage de l'athlète castelroussine Manon Genest

Mener de front une carrière sportive de très haut niveau et une vie de maman, c'est possible. À l'occasion des Etats généraux du sport féminin à Bourges, France Bleu Berry a souhaité donner la parole à Manon Genest. L'athlète castelroussine est très engagée sur ce sujet. La championne du monde de paratriathlon en 2016 a accepté de s'exprimer. "On est peu d'athlètes à avoir osé mais il faut prouver que c'est possible à l'aube des Jeux de Paris en 2024", explique-t-elle. "Il faut avoir le cran de dire qu'on peut avoir été enceinte et qu'on peut revenir aussi forte, voire encore plus forte", avance Manon Genest.

Améliorer l'accompagnement des sportives

Avoir un enfant ne doit pas être perçu comme une contrainte mais comme une force. "Quand on part pour une semaine, on a besoin de notre bébé près de nous pour être disposé mentalement pour performer. Il faudrait nous permettre d'aller avec notre enfant dans les stages et les regroupements", souligne Manon Genest. Le souci repose dans le manque d'anticipation de nombreuses fédérations qui encadrent les sportives.

La question d'un accompagnement financier se pose également. "C'est l'étape suivante. Il faut d'abord que le fait d'avoir un enfant soit accepté pleinement", précise Manon Genest. "Mais ce serait énorme, ça nous soulagerait beaucoup. Mes sponsors sont mobilisés sur le sujet, ils m'aident. Mais il faudrait que le dispositif soit ancré au niveau national, cela faciliterait les choses sur tous les plans", conclut l'athlète castelroussine.