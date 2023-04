Spots tv, influenceurs, chasses au trésor : comment la Creuse compte attirer les touristes ?

Vingt secondes : c'est la durée du spot publicitaire qui vante les mérites de la Creuse sur les chaînes de France télévision. Vingt secondes pour convaincre : la Creuse a investi 100.000 euros pour cette campagne d'envergure nationale, l'un des axes forts de sa communication pour 2023, "année de la Creuse".

Cette vidéo sera diffusée en tout 82 fois, en deux vagues. La première a eu lieu en mars, la deuxième est prévue au mois de juin. Vous pourrez la voir pendant deux semaines sur France 2, France 3 et France 5. Un changement de stratégie puisque depuis deux ans, Creuse tourisme ne s'exposait que localement, sur France 3. Le budget alloué aux spots tv était de 40.000 euros l'an dernier, il a donc plus que doublé. "C'est sûr que les budgets sont différents quand on passe au national. Les campagnes télé, on sait que ça marche, ça offre une très belle visibilité", souligne Graziella Penot de Creuse tourisme.

Le spot devrait être vu par quarante millions de personnes. Les retombées sont réelles : la fréquentation du site internet augmente en moyenne de 30% après diffusion du spot télé, et les plateformes de réservation ou Gîtes de France notent aussi des pics de réservation. "En avril, on a eu +40% de réservation après la première vague de diffusion de la campagne ; il y a un lien de cause à effet", assure Alice Dehureaux, la directrice de Creuse tourisme. En contrepartie, il n'y aura pas de campagne dans le métro parisien cette année.

Quand la Creuse attire blogueurs et influenceurs

Pour séduire les plus jeunes, le département mise également de plus en plus aussi sur les "influenceurs". Ce sont des personnes très actives sur les réseaux sociaux, parfois spécialisées dans un domaine comme le sport, et suivies par une communauté de fans. Creuse tourisme les paye pour qu'ils viennent séjourner chez nous et raconter leur expérience sur Instagram, Facebook ou Youtube.

Cela fait cinq ou six ans que Creuse tourisme travaille avec les influenceurs , mais cela se développe vraiment depuis trois ans. "Sur les sports nature, ça nous permet de toucher des communautés, explique Grazielle Penot. On a eu des influenceurs très spécifiques sur des produits phares comme le tour de la Creuse à vélo, on va en avoir un autre sur la grande traversée VTT." Ce côté "J'ai testé pour vous" permet de séduire un autre public, plus jeune.

Creuse tourisme dépense 6.000 à 7.000 euros par an pour payer ces influenceurs, sachant que certains départements sont prêts à débourser la même somme pour une seule personne ! En Creuse une dizaine ont été accueillis en 2022.

Plus classiquement, Creuse tourisme multiplie également les salons : évidemment celui de l'agriculture, Destination nature à Paris, le salon du randonneur à Lyon ou encore le salon du Gravel à Angers en juin. "On bat aussi des records du nombre d'articles dans la presse nationale", sourit Catherine Defemme, vice-présidente du département. Elle cite, radieuse, les quatre pages dans Le Monde, un papier dans le Figaro ou encore des émissions dans les journaux télévisés de TF1, France 2 et France 3, dont la rediffusion de l'émission "Echappées belles".