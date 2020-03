Contrôle du confinement : les gendarmes du Doubs utilisent un drone et un hélicoptère

Le confinement impose une nouvelle organisation pour les forces de l’ordre. Ils sont davantage mobilisés sur les contrôles. Policiers et gendarmes sont déployés au bord des routes et dans les rues, pour s’assurer que les personnes qui circulent à pied ou en véhicule sont bien en règle. Auprès des piétons et des automobilistes notamment, ils sont chargés de vérifier les identités et les attestations de déplacement dérogatoire. Si le motif correspond bien à la sortie.

Le drone repère les déplacements suspects

Dans le Doubs, les gendarmes sont aussi dans les airs. Ils utilisent même ... un drone pour effectuer les contrôles. L’appareil virevoltant repère des voitures ou des piétons. Il peut alors émettre un flash lumineux pour attirer l’attention et même diffuser un message audio. Ce dernier peut être enregistré ou envoyé en direct pour inciter les habitants à rester chez eux et à respecter les consignes. Un télépilote envoie aussi les informations en temps réel à une patrouille qui peut effectuer le contrôle. Ce drone est utilisé tous les jours dans des secteurs différents du département.

Un hélicoptère un jour sur deux dans le ciel du Doubs

Les gendarmes du Doubs sont également équipés d’un hélicoptère qui a la même mission que le drone : dissuader et repérer d’éventuels contrevenants, pour alerter les patrouilles au sol. Il survole souvent des zones difficiles ou des sites fermés. L’appareil est envoyé soit de Dijon, soit de Colmar et sillonne le ciel du Doubs un jour sur deux en moyenne.