Chiffre du jour : les collégiens de 85 classes du Vaucluse vont participer à des ateliers d'écriture

Donner ou redonner le goût de la lecture et de l'écriture aux adolescents, une priorité pour le Département de Vaucluse

Vaucluse, France

Qautre-vingt cinq classes du département participeront tout au long de l'année scolaire qui commence, à des ateliers d'écriture. Cette opération baptisée "Tous à la page" se déroulera dans 43 des 54 collèges que compte notre département. Seront concernés : des élèves de 6ème à la 3ème y compris ceux des classes SEGPA (les section d'enseignement général et professionnel adapté) et des classes ULIS (les unités localisées pour l'inclusion scolaire.) L'objectif affiché : encourager les adolescents à lire, en pratiquant l'écriture. En clair aiguiser l'appétit pour ceux qui l'ont déjà ou donner le gout de la lecture à ceux qui ne l'ont pas encore. Un enjeu essentiel en terme de parcours scolaire et d'insertion professionnelle.

De 6 à 10 heures d'atelier au cours de l'année scolaire

Les élèves concernés vont bénéficier de 6 à 10 heures d'atelier d'écriture durant l'année scolaire ; ils vont rencontrer des auteurs, travailler en groupe pour bâtir un projet d'écriture sur le thème qui leur plaira. Pas de thème imposé pour cette première édition de "Tous à la page" ; les collégiens vont pouvoir choisir un scénario, des personnages, des mots, une ambiance bref, se lancer dans une réflexion puis un travail d'écriture. Il sera valorisé en fin d'année scolaire : le projet prévoit en effet des lectures à haute voix, la publication des textes ou leur diffusion sur internet. Les élèves seront bien sûr accompagnés dans leur démarche : par des enseignants et par 4 associations partenaires : Grain de lire à Carpentras, Le goût de lire en Pays d'Apt, le centre dramatique des villages en Haut Vaucluse et les Nouvelles Hybrides à la Tour d'Aigues. Un dispositif innovant soutenu par le Conseil départemental à hauteur de 45.000 euros.