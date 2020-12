Des locataires d'un HLM de Grasse ne veulent pas de 10 antennes relais sur leur toit

Les locataires d'un HLM mais plus généralement tout les habitants du quartier de Châteaufolie à Grasse sont vent debout. Ils ne veulent pas de 3 antennes relais supplémentaires que Bouygues veut installer sur le toit d'un immeuble. Il faut dire qu'il y en a déjà sept ! Cela porterait à dix le nombre d'antennes concentrées dans un même lieu. "On en a marre, explique Nathalie. Ce n'est plus possible. On n'en veut pas !" "En plus on se demande quel impact a ces antennes ? renchérit Rita. On est nombreux à présenter les même symptômes; mal de tête, insomnie, etc. On se pose des questions et on veut une étude et des relevés." Alors, les 80 locataires ont lancé une pétition qui vise leur bailleur social, Côte d'Azur Habitat et les opérateurs de téléphonie. Une pétition qui est désormais signée par tout un quartier car autour ce sont des résidences privées et les co-propriétaires ne sont pas contents non plus. "On a ces antennes sous nos fenêtres. Personne ne nous a consulté pour les installer, explique Bernard. Comme les locataires des HLM on n'en veut plus !"

On profite que ce soit des "petites gens"

Mancef habite les HLM. Lui aussi ne comprends pas pourquoi Côte d'Azur Habitat ne l'a pas consulté avant mais demande aussi que l'argent que verse les opérateurs au bailleur pour avoir le droit d'utiliser son toit soit réinvesti dans les 4 bâtiments. "Il y a de l'argent autour de ça. Regardez les façades, les abords de nos immeubles. Ils sont dégradés. On a aucune compensation. On est oubliés". Un sentiment partagé par Nathalie ou les voisins qui parlent de "petites gens" qu'on ne calcule pas. La mairie de Grasse est bien sûr au courant. Elle a reçu la pétition mais ne peut plus dit-elle depuis la loi Elan véritablement s'opposer au projet. "Nous ne sommes qu'avertie", explique Franck Barbey, élu en charge du numérique. Mais pour un conseiller municipal d'opposition, un maire peut toujours faire quelque chose: "Quelque soit la jurisprudence ou la loi, on peut toujours bloquer le projet quelques années quand même !", s'insurge Paul Euzière, conseiller municipal d'opposition. Joint par France Bleu Azur, Côte d'Azur Habitat explique dans un banal communiqué avoir donné le droit d'exploitation du toit à Bouygues en 2015 et depuis n'a pas remis en cause cet accord. Par ailleurs, le bailleur social azuréen renvoie la balle sur la municipalité en la contredisant et en affirmant document à l'appui que les autorisations sont bien venues du maire. Quant aux locataires, elle les renvoie sèchement vers des sites internet pour s'informer sur ces nouvelles antennes que Côte d'Azur Habitat admet être de la 5G. En attendant, les grassois du quartier Châteaufolie sont bien déterminés à bloquer toutes nouvelles implantations.