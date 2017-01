Ambiance tendue à la nouvelle région, les agents boycottent les voeux du président

La Nouvelle Aquitaine fête son premier anniversaire dans une ambiance tendue. Selon les syndicats, la réorganisation des services, due à la fusion du Limousin, de l'Aquitaine et du Poitou-Charente, prend trop de temps. L'intersyndicale dénonce aussi un manque d'écoute de la direction générale.

Ils n'iront pas aux vœux d'Alain Rousset. Au lieu de cela, ils organiseront des manifestations aux abords des trois sites de la région à Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les personnels de la Nouvelle Aquitaine veulent faire entendre leur ras-le-bol au président de la région. Il faut dire que les 2700 agents administratifs* sont un peu déboussolés depuis la fusion territoriale, et ce n'est pas la première fois qu'ils pointent ces problèmes. Certains ont du mal à comprendre leurs nouvelles missions. D'autres travaillent en sous-régime, ou en sur-régime en attendant les ajustements dans leurs services. Il y a aussi des difficultés de communication entre les sites.

"Ni pris en compte, ni entendus"

Mais ce que les personnels reprochent surtout à la direction générale, c'est le manque d'écoute. Les agents administratifs ne se sentent "ni pris en compte, ni entendus dans cette nouvelle grande région" explique Christophe Nouhaud, représentant syndical FSU sur le site de Limoges. Depuis 2015, pourtant, ils ne cessent de prévenir : "nous avons dit à nos directeurs qu'ils fallait préparer la réorganisation en amont, mais ils ne nous ont pas écoutés et résultat : on a pris beaucoup de retard".

Un plan d'accompagnement des agents

Pour remédier à ces difficultés, les syndicats réclament un plan d'accompagnement des agents. Et visiblement, la région semble se plier à leur demande, "mais cela va encore prendre du temps", souligne Christophe Nouhaud, "mettre en place des bilans de compétence, des entretiens individualisés, etc... Le processus ne débutera pas avant le mois d'avril", soupire-t-il.

Des actions tout de suite

Et c'est donc pour accélérer le processus que l'intersyndicale appelle au boycott des vœux d'Alain Rousset cette semaine. Des actions symboliques qui se tiendront à Poitiers (lundi), Limoges (mercredi) et Bordeaux (vendredi). "Peut-être que, grâce à cela, le président prendra enfin conscience du malaise qui règne en Nouvelle-Aquitaine", espère Christophe Nouhaud, "Et surtout, qu'il passera à l'action tout de suite, parce qu'on en a assez des paroles et des promesses."

*employés sur les trois sites de Limoges, Bordeaux et Poitiers.