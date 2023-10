Square Forceval : un an après, l'impression que le problème de crack a été déplacé plus que résolu

Il y a un an, le 5 octobre 2022, au petit matin, les forces de l'ordre intervenaient pour déloger les consommateurs de crack qui avaient érigé un campement de fortune square Forceval, au pied du périphérique parisien, au niveau de la porte de la Villette. Ils y avaient été conduits un peu plus d'un an auparavant après avoir été chassés d'un autre espace vert, les jardins d'Eole, également situés dans le nord-est de la capitale.

ⓘ Publicité

Moins de toxicomanes

Ce rassemblement de plusieurs centaines de toxicomanes au même endroit avait suscité l'exaspération des riverains . Lors de sa prise de fonction comme préfet de police, Laurent Nunez avait promis de "mettre un terme aux lieux de consommation à ciel ouvert". La promesse a-t-elle été tenue ? La réponse varie selon les habitants du quartier. Djamel, qui tient un café côté Pantin, se félicite de la dispersion du camp : il commence à voir revenir les clients sur sa terrasse.

La mairie de Paris a entamé une réhabilitation du square © Radio France - Sarah Tuchscherer

Véronique, qui se presse pour prendre son métro, côté Paris, le constate : "il y a beaucoup moins de consommateurs de crack. Il y en avait quand même énormément, des gens très abîmés, qui cherchaient par terre de petits morceaux blancs". Elle suppose qu'ils ont été "poussés un peu plus loin". De fait, la plupart des riverains continuent à croiser des toxicomanes pas très loin, autour de la rue de la Chapelle, vers la station Stalingrad ou encore avenue Jean Jaurès.

Un traumatisme qui perdure

Le maire de Pantin, Bertrand Kern, lui, se dit plutôt satisfait des résultats de l'opération sur le plan sécuritaire. La mendicité agressive a reculé dans le quartier, selon l'élu socialiste. Mais il insiste sur le fait que de nombreux habitants restent marqués par cette période : "la page n'est pas complétement tournée, le traumatisme a été fort, il ne faut pas le sous-estimer".

A la mi-journée, les allées sont peu fréquentées. Quelques sans-abris occupent les bancs © Radio France - Sarah Tuchscherer

Il attire aussi l'attention sur les conséquences économiques de l'implantation de ce camp. Plusieurs commerces menacent de mettre la clé sous la porte, explique-t-il, n'ayant pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant.

L'avenir du square en question

Quel sera l'avenir du square, dont les bancs sont aujourd'hui essentiellement occupés par des sans-abris ? La mairie de Paris a un projet de parc funéraire, semi-enterré, qui permettrait selon elle de conserver une proportion importante de végétalisation. Bertrand Kern s'y oppose, craignant qu'il ne densifie et pollue le quartier.

Un mur barre toujours le passage piéton souterrain entre Paris et Pantin, obligeant les marcheurs à faire un long détour © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le maire de Pantin dit travailler de son côté à un projet de réaménagement qui inclurait la démolition du "mur de la honte". Erigé de part et d'autre du tunnel qui permettait autrefois aux piétons de franchir le périphérique en sécurité, il devait freiner le passage des toxicomanes vers la banlieue. Un an après leur départ, il n'a toujours pas été démoli.