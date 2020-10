Squat de Cenon : le président de la Métropole demande à Fabienne Buccio de "faire preuve d'humanité"

En réaction à la menace d'évacuation du squat de Cenon, Alain Anziani réagit et demande un temps de concertation. Le président de la Métropole de Bordeaux demande à Fabienne Buccio, la préfète de la Gironde, de "faire preuve de plus d'humanité car on peut mieux gérer ces questions-là". Il ajoute : "Mais on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité."

Pour rappel, ce squat est occupé par 300 personnes dans le quartier de la Morlette, à Cenon et "il va falloir faire des études au cas par cas dans ce squat car il n'y a pas que des déboutés du droit d'asile, il y a des gens qui ont des droits et il faut pouvoir s'occuper d'eux", ajoute Alain Anziani. Il a annoncé qu'il allait rédiger un courrier, avec le maire de Bordeaux et le président du conseil départemental, dans la semaine pour demander à la préfète un rendez-vous pour discuter de la situation de ce squat.

Une manifestation pendant le conseil métropolitain

Une vingtaine de personnes étaient également présentes ce vendredi matin devant l'immeuble de Bordeaux Métropole, avant l'ouverture de la session. Une manifestation menée par Philippe Poutou, l'un des élus de la métropole affilié au NPA. Ils protestaient contre les expulsions de squats menées ces derniers jours et notamment la menace contre ce squat de Cenon.