Squat de la zone libre à Cenon : "C'était une évacuation inhumaine et catastrophique dans son résultat"

"Les personnes qui vivaient là n'avaient pas du tout l'intention de s'y installer, elles cherchaient d'autres solutions", affirme Brigitte Lopez, du Réseau éducation sans frontières, porte-parole du comité de soutien de la zone libre de Cenon et invitée de France Bleu Gironde mercredi 10 mars. Le 11 février, 300 personnes selon les associations (146 selon la préfecture) étaient évacuées de ce squat de Cenon. "Nous savons très bien où sont les personnes évacuées mais je ne pense pas que la préfète le sache", dénonce-t-elle. "Certaines familles vivent dans des chambres d'hôtel, dans des voitures, sur les bords du lac. D'autres sont hébergées par le 115, chez des amis ou leur famille, ou dans d'autres squats. Cette évacuation était inhumaine et catastrophique dans son résultat."

Brigitte Lopez annonce que deux plaintes vont être déposées contre la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio. "On veut contester devant les tribunaux la légalité du choix du moment. On n'évacue pas 300 personnes dont 110 enfants un 11 février, quand il fait 4 degrés, en pleine pandémie", déplore-t-elle. Depuis fin 2018, la loi autorise l'Etat à évacuer des squats illégaux même en période de trêve hivernale. "Entre ce que la loi autorise et ce que la préfète, et donc l'Etat, décide, il y a un pas. Elle savait qu'elle allait déstabiliser la scolarisation de tous ces enfants. Le propriétaire du squat lui-même nous a dit qu'il n'avait absolument pas demandé à évacuer ce lieu de façon urgente. Et puis il n'y avait aucun de danger de sécurité."

"Le premier concerné, c'est l'Etat"

L'évacuation de la zone libre de Cenon renvoie au problème plus général des squats dans la métropole de Bordeaux. "La préfecture en recense 181", développe la porte-parole du comité de soutien. "Mais tout ne sont pas aussi grand que ceux de Cenon ou Gradignan. Le problème des squats cache la forêt des vrais problèmes, avec 2 500 personnes qui n'ont pas de logement. Il y a un dispositif qui s'appelle la plateforme de résorption des squats, mais nous souhaiterions qu'il y ait une plateforme de résorption du sans-abrisme. Prenons la question par l'aspect humain, il est anormal aujourd'hui que des personnes dorment dans la rue."

Brigitte Lopez indique également être en discussion avec la mairie, via le Réseau éducation sans frontières, pour chercher des solutions. C'était une promesse du maire de Bordeaux Pierre Hurmic pendant la campagne des municipales. "Il y a des solutions très diverses", explique-t-elle. "Certaines sont de leur ressort, les municipalités doivent ouvrir des lieux dans lesquels pourraient s'installer ces gens. Mais le premier concerné, c'est l'Etat. Les personnes fragiles et vulnérables à la rue relèvent de la responsabilité de l'Etat. Or il ne fait rien, et n'héberge même pas les demandeurs d'asile, alors que la loi l'y oblige. Appliquons déjà la loi pour commencer", conclut Brigitte Lopez, qui dit craindre d'autres expulsions dans les prochaines semaines.