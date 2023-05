Squatteurs, drogue, cafards... le quotidien cauchemardesque des locataires d'une tour de la Seyne-sur-Mer

C'est une grande tour, comme il en existe tant d'autres dans le quartier de la cité Berthe, à la Seyne-sur-mer. À l'intérieur, les habitants vivent un enfer depuis quelques années. Le bâtiment, baptisé "Les Vignes 4" , ne cesse de se dégrader, et le quotidien des locataires tourne au cauchemar. France Bleu Provence a rencontré certains d'entre eux, mais sans entrer dans cette tour, les locataires déconseillent de s'y rendre et ne veulent pas être vu en compagnie d'un journaliste, par crainte de représailles des dealers et squatteurs qui occupent des appartements vacants. "Ils sont en bas, ils savent qui entrent et qui sort, témoigne une locataire qui souhaite rester anonyme comme tous les autres. Même nous quand on monte, ils nous regardent de haut en bas pour voir si on habite vraiment là. Pour nous ça craint s'ils nous voit avec un journaliste."

ⓘ Publicité

Insécurité....

Ces locataires sont confrontés à une insécurité grandissante, avec des squatteurs violents (dont le nombre est difficile à estimer) et du trafic de drogue. "En juin dernier, l'un des squatteurs de l'étage au-dessus est descendu chez moi, il a tambouriné à la porte et voulait frapper mon mari, raconte une autre locataire*. Et puis il y a quelques jours, l'un de nos voisins s'est fait agresser par plusieurs jeunes, ils l'ont frappé avec un bâton."*

"Quand on descend par les marches, on peut se trouver face à des gens qui sont prêts à tout. On a peur d'entrer dans la tour. Quand j'arrive chez moi je suis soulagé, mais quand je sors, je ne sais pas si je vais arriver au rez-de-chaussée", témoigne un habitant. D'autres décrivent des violences et des incendies récurrents dans les parties communes.

Les parties communes, endommagées par un incendie

Des traces de sang sur une porte après des violences entre squatteurs.

loading

... et insalubrité

À ces craintes pour leur sécurité, s'ajoute l'état déplorable de la tour et des appartements. Parmi les principaux problèmes : les fuites d'eau, venues des appartements squattés, et qui endommagent les logements en dessous.

Le plafond d'une salle de bain, endommagé par une fuite d'eau. © Radio France

L'immeuble est rongé par les infiltrations.

Certains locataires décrivent aussi des invasions de cafards, parfois de punaises de lit. "C'est dégueulasse, s'emporte une mère de famille. Chaque fois que je laisse trainer à manger, je retrouve des cafards à l'intérieur et je dois tout jeter. Et même quand je ferme bien le sachet de pain, le lendemain je trouve un cafard dedans!"

loading

Tout faire pour quitter les lieux

Face à ce quotidien invivable, une trentaine de famille veulent quitter les lieux. Mais dans des situations souvent précaires, elles ne peuvent pas se loger dans le parc privé, et demandent donc d'être mutées ailleurs dans cette cité Berthe de la Seyne-sur-Mer. "Le problème, c'est que les mutations sont bloquées, regrette Zora, élue qui représente les locataires. Il y a des appartements qui sont vacants, mais ces gens-là se retrouvent pris en otage parce qu'ils n'ont pas d'autres propositions de logement. Et quand il y en a eu, on leur propose un autre endroit ou il y a du squat et du deal." Ces habitants sont donc en train de monter un dossier en justice, pour faire reconnaitre leurs logements comme insalubres, et pour forcer le bailleur, Toulon Habitat Méditerranée, à leur trouver d'autres appartements.

La réponse du bailleur

Contacté par France Bleu Provence, Toulon Habitat Méditerranée, en charge de ce parc HLM, assure avoir saisi l'ampleur du problème. Des décisions de justice ne devraient d'ailleurs pas tarder à intervenir pour expulser les squatteurs selon le président de Toulon Habitat Méditerranée (THM). Mohammed Mahali, qui explique avoir hérité de cette tour "Les Vignes 4", en 2021 : "La loi Élan, nous a imposé d'absorber Terres du sud habitat qui était le bailleur social sur la ville de la Seyne-sur-Mer. Nous avons donc récupéré cette tour qui était dans un état qui ne nous convenait pas."

loading

Quant aux demandes des habitants de quitter les lieux, "THM, c'est 14.000 logements. Quel est le message que j'envoie si j'accepte les mutations d'une trentaine de familles? On devra faire ça en permanence, ce n'est pas un travail de fond ni une vraie politique, ajoute Mohammed Mahali. En mutant autant de personnes d'un coup, nous perdons une tour entière!" Le président de Toulon Habitat Méditerranée assure qu'il croit plutôt en la réhabilitation de ce bâtiment, il demande aux locataires "du temps pour leur rendre le quotidien agréable".