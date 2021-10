Squid Game : ce qu'il faut savoir sur la série sud-coréenne qui cartonne sur Netflix

C'est LA série de tous les records. Le drame hyper violent Squid Game, visible sur Netflix, est devenue la série ayant connu le meilleur démarrage de tous les temps. Le 13 octobre dernier, la plateforme indiquait qu'elle avait été visionnée par au moins 111 millions de foyers dans le monde. Une nouvelle démonstration de force de l'influence de la culture coréenne.

L'histoire

Squid Game est une dystopie racontant les déboires de personnages issus des franges les plus marginalisés de Corée du Sud : des personnes criblées de dettes, accrocs aux paris, des victimes collatérales du néo-libéralisme se retrouvant au chômage, sans ressource. Il est également question d'un migrant pakistanais, victime de la cupidité et de la malhonnêteté d'un patron ou d'une transfuge de Corée du Nord cherchant à sauver sa famille de la dictature.

Des personnages qui n'ont plus rien à perdre et à qui une mystérieuse et secrète organisation propose de participer à un jeu avec une énorme récompense à la clé : 45,6 milliards de won, soit 33 millions d'euros. Ils sont 456 candidats à devoir s'affronter dans des jeux pour enfants, comme 1,2,3 soleil ou un jeu de billes, avec pour différence que les perdants sont tués, froidement et sans pitié.

La série s'intéresse à plusieurs personnages et à leur parcours dans cette suite de jeux sanglants et ultra-violents où seul le dernier en vie pourra remporter la somme d'argent.

Pourquoi un tel carton ?

Reprenant les codes de Battle Royale ou Hunger Games, Squid Game juxtapose des jeux enfantins et leur conséquence fatale, avec une production ultra léchée et une scénographie somptueuse. La nouvelle pépite de Netflix a conquis un très large public et se hisse en tête des programmes les plus regardés dans plus de 80 pays.

Le record était jusqu'ici détenu par une série d'un tout autre genre, "Bridgerton", narrant les intrigues sentimentales de la bonne société britannique au début du 19e siècle, qui avait été visionnée par 82 millions de comptes lors des quatre semaines qui avaient suivi sa mise en ligne, fin décembre 2019.

Le phénomène Squid Game est la dernière manifestation de l'influence croissante de la Corée du Sud sur la scène culturelle mondiale, après la sensation de K-pop BTS et Parasite, Palme d'or à Cannes et premier film en langue autre que l'anglais à remporter l'Oscar du meilleur film. La vague coréenne ne devrait pas retomber tout de suite: en février, Netflix a annoncé un plan d'investissements de 500 millions de dollars (432 millions d'euros) pour cette seule année sur les séries et films produits en Corée du Sud.

L'histoire de la Corée du Sud est marquée par la guerre, la pauvreté et les gouvernements autoritaires, ce à quoi les artistes ont essayé de répondre en explorant les questions de pouvoir, de violence et les problématiques sociales. Cela a créé une scène culturelle vibrionnante dont les différents pans ont su conquérir une audience internationale au fil des décennies.

D'abord les feuilletons télévisés, appelés "K-dramas", ont envahi les petits écrans en Asie, avant que le cinéma sud-coréen n'aille décrocher de prestigieuses récompenses dans les festivals européens et que la K-pop ne développe une large base de groupies à travers le monde. Le long-métrage Parasite a achevé de rendre populaire le cinéma en coréen, grâce à une satire sur le fossé grandissant entre riches et pauvres et une réflexion sur la pauvreté d'aujourd'hui dans la 12e économie mondiale.

Pourquoi la série fait-elle polémique ?

Si la production impressionne, l'hyper-violence de Squid Game a de quoi décontenancer. Une scène du premier épisode montre une centaine de personnes abattues froidement par des snipers automatiques, alors qu'ils viennent de perdre au jeu enfant 1,2,3 Soleil. Le créateur et réalisateur de la série a d'ailleurs mis dix ans à convaincre un studio de produire son projet. "Trop sanglante, pas familière et absconse", lui répondait-on.

Squid Game propose une allégorie des dégâts du capitalisme à outrance dans un pays qui a connu la crise financière asiatique de 1997 ou les licenciements de Ssangyong Motors en 2009, deux événements qui ont mené à une vague de suicides. "La Corée du Sud est devenue assez récemment et assez rapidement une société très inégalitaire, au cours de ces deux dernières décennies", explique à l'AFP Vladimir Tikhonov, professeur d'études coréennes à l'Université d'Oslo.

Squid Game, reine des cours de récréation

Victime de son succès, la série a été visionnée par un public beaucoup plus jeune que sa cible. Interdit aux moins de 16 ans, Squid Game est devenu un phénomène dans les cours de récréation. La situation inquiète au plus haut point, deux ministres ont d'ailleurs réagit sur l'influence de la production de Netflix auprès des élèves de primaire.

C'est ce que relate cet article de France Bleu Nord : beaucoup d'adolescents se sont mis à "jouer" à Squid Game dans les cours d'école. En Belgique, une enfant de CM2 a même été frappée au visage avec une cordelette après avoir perdu à 1,2,3 Soleil. A Rouen, un autre article de France Bleu Normandie, donne la parole à des enfants de 10 ans, connaissant parfaitement la série. Des jeunes enfants qui ne l'ont pas forcément visionnée mais qui sont tenus au courant par les relais de réseaux sociaux comme TikTok.

Une élève de sixième raconte que plusieurs de ses camarades ont joué à 1,2,3 Soleil avec une claque en guise de gage pour les perdants. Si aucun cas de violences n'est à reporter en France, le ministère de l'Education se dit vigilant. Le ministre Jean-Michel Blanquer a fait part de son inquiétude concernant "des jeux dangereux" et a appelé à la vigilance de tous, "surtout des parents".

La série-phénomène a également fait réagir Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, invitée de France Inter ce lundi. Elle en a appelé à la "responsabilité des parents" indiquant qu'on ne "laissait pas des enfants" de 12 ans "devant de tels spectacles" interdits aux moins de 16 ans.