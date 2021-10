Squid Game : la gendarmerie de la Sarthe alerte les parents d'élèves

Un, deux, trois Soleil ! Ce jeu vous rappelle peut être des souvenirs heureux de cours d'école. Après avoir regardé Squid Game, il ne vous fera plus rire du tout. Car si vous bougez, vous êtes mort, tué d'une balle dans la tête. Cette série coréenne diffusée sur Netflix cartonne, notamment auprès des adolescents qui reproduisent les jeux inspirés de la Série. A Toulouse, un collégien a été frappé par ses camarades après avoir perdu à l'une de ces jeux. Pour l'instant, aucun fait similaire n'a été recensé en Sarthe mais sur sa page facebook, la gendarmerie du département lance une mise en garde aux parents d'élèves. Car si Squid Game est interdit aux moins de 16 ans, tous les collégiens ou presque connaissent la série.

L'irresponsabilité de certains parents

L'adjudant Christophe Voisin commande de la Maison de Protection des Familles de la Sarthe. Il intervient régulièrement dans les établissements scolaires. "La semaine dernière je suis intervenu devant deux classes de 5e. Les élèves ont 12 ou 13 ans et pourtant les 3/4 de la classe connaissent Squid Game". Christophe Voisin pointe d'abord l'irresponsabilité de certains parents. " Samedi, j'étais sur un forum Espace jeunesse au Grand-Lucé. Une maman est venue à ma rencontre avec sa fille de 12 ans. Elle m'a dit que les logos de restrictions, de limitation d'âge, ça ne voulait pas dire grand chose. Elle a même regardé la série avec sa fille. Et visiblement, ça n'avait pas l'air de la choquer plus que çà. S'il y a une limite d'âge, c'est qu'il y a forcément une raison. Notamment dans cette série où se mêlent des faits de violence et des jeux enfantins".

La force de frappe des réseaux sociaux

Pas besoin de voir la série pour la connaître. Les réseaux sociaux s'en font largement écho. "Au delà de Netflix, on sait très bien que les enfants vont pouvoir avoir accès à ces jeux, à ces scènes via les autres réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram..." ou sur Tik Tok, réseau social très populaire chez les ados. Autre vecteur de diffusion, la chaine gratuite de vidéos YouTube. "J'ai pu constater dernièrement qu'une vidéo en ligne mettait en scène une reproduction du 1, 2, 3 Soleil qui se déroule dans un square. Et là, finalement, au lieu de frapper le perdant, _il y a un individu qui vient avec un ballon et qui envoie un coup de ballon dans le perdant du jeu_. Et ça, c'est mis en scène sur YouTube"

L' adjudant Christophe Voisin, commandant de la Maison de Protection des Familles de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Configurer le contrôle parental

Même s'il est difficile d'échapper au phénomène Squid Game, des protections existent pour éviter que les ados soient soumis aux scènes les plus violentes de la série explique Christophe Voisin. "Notamment sur cette plateforme Netflix. On peut en créer un espace dédié à son enfant". Plusieurs filtres peuvent être mis en place en fonction de l'âge. "Il y a quatre catégories 7, 13, 16 et 18 ans. Il suffit de rentrer sur le profil qu'on a créé pour son enfant et choisir la restriction qu'on souhaite appliquer en fonction de son âge. Il ne faut surtout pas oublier non plus de mettre un code sur son propre profil puisque forcément, si vous n'êtes pas présent avec votre enfant et qu'il va sur votre profil, il pourra accéder à la série sans difficulté".Des restrictions qui n'empêcheront pas le bouche à oreille. Plusieurs collèges sarthois ont déjà alerté les parents pour qu'ils puissent discuter du sujet avec leurs enfants.