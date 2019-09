PHOTOS - les travaux de sauvegarde vont débuter à l'abbaye de Sénanque

Les travaux de sauvegarde de l'abbatiale de Sénanque, menacée d'effondrement, débuteront le mois prochain et dureront 2 ans. Les fonds ont été rassemblés (2,8 millions d'euros) grâce à un formidable élan de générosité et à la mobilisation de nombreux acteurs publics et privés.

Gordes, France

Les travaux de sauvegarde et de valorisation de l'abbaye de Sénanque (fondée en 1148 près de Gordes et dont l'abbatiale menace toujours de s'effondrer) vont pouvoir commencer. Ils seront lancés le mois prochain et ils dureront 2 ans. Les fonds nécessaires ont été réunis : 2,8 millions d'euros grâce à l'Etat , aux collectivités locales et régionales, à des entreprises privées, à la Fondation du patrimoine et à la Mission Patrimoine conduite par Stéphane Bern.

Un chantier long, très technique et à haute valeur symbolique

Cette dernière entité a remis symboliquement ce samedi, un chèque de 300.000 euros lors d'une cérémonie en présence de tous les partenaires publics et privés et des frères de la communauté. Le Frère Jean-Marie père supérieur de la communauté s'est réjouit du démarrage prochains des travaux et s'est dit touché par les nombreux dons effectués par des personnes en grande précarité "chacun à sa grâce mais je constate que ce sont les pauvres qui partagent" a déclaré Frère Jean-Marie.

L'abbatiale toujours fermée au public © Radio France - Daniel Morin

les échafaudages extérieurs qui soutiennent l'édifice menacé d'effondrement © Radio France - Daniel Morin

Un joyau du patrimoine provençal classé monument historique en 1921 © Radio France - Daniel Morin

Près de 200.000 visiteurs découvrent chaque année l'abbaye et son cloître © Radio France - Daniel Morin

Le Frère Jean-Marie entouré des officiels lors de la remise du chèque de la Mission Patrimoine ce samedi © Radio France - Daniel Morin

Le détail des aides financières rassemblées pour Sénanque :