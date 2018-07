Saint-Amand-Montrond, France

Lundi matin, les gendarmes ont formé les policiers municipaux à l'utilisation de ces jumelles laser. Il suffit de pointer sur un véhicule et instantanément, l'appareil calcule la distance et la vitesse qui s'inscrivent dans le viseur. Cela ne pardonne pas et en ville l'amende est salée : 135 euros, minorée à 90 euros si vous payez dans un délai de 15 jours, et le retrait d'un point. L'objectif est surtout éducatif rappelle Laurent Planchon, chef des policiers municipaux de St-Amand-Montrond : " On part surtout sur une base de prévention. Après, il y aura sûrement de la répression pour les excès les plus importants, en fonction des circonstances."

Ces jumelles laser sont assez simples à utiliser © Radio France - Michel Benoit

Certains riverains s'étaient plaint lors de réunions de quartier : " Y'en a qui bombardent ici ! Quelques uns, toujours les mêmes, mais c'est que je ne laisserai pas mon gamin, traverser tout seul." Les policiers municipaux, une fois assermentés peuvent réaliser ce type de contrôle. Mais ils n'ont pas accès aux fichiers des véhicules gérés par la gendarmerie. Si nécessaire, ils pourront obtenir rapidement le renseignement explique le major Olivier, adjoint au peloton motorisé de St-Amand : " Il leur suffit de nous passer un coup de fil, et on leur donnera les informations souhaitées très rapidement."

Pas de PV... pour le moment © Radio France - Michel Benoit

L'adjoint au maire, Claude Roger, espère que ces contrôles éviteront des accidents graves ou des accidents récurrents : "Evidemment, on espère éviter que des enfants ou des personnes âgées soient renversées, mais on souhaite que ce soit dissuasif. Notre monument aux morts est régulièrement tapé par des automobilistes, sept ou huit fois par an, à cause de la vitesse. A chaque fois, la ville doit le réparer. Les assurances des automobilistes nous remboursent les frais quand c'est possible, mais c'est souvent très long et les habitants n'aiment pas voir le monument abîmé." Les policiers municipaux de St-Amand pourront même contrôler le soir puisque leur service est étendu jusqu'à 1 heure du matin, à partir de mi-juillet.