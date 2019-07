St-Amand-Montrond, capitale des smart city

Une centaine de participants à la cité de l'Or à St-Amand-Montrond pour évoquer la ville intelligente de demain. St-Amand-Montrond, avec ses 11.000 habitants est la plus petite smart-city de France... et l'une des pionnières puisque la démarche remonte à une dizaine d'années.

Saint-Amand-Montrond, France

Cette notion de smart-city n'a pas encore conquis tous les habitants, certains avouent que c'est encore du charabia pour eux. Et pourtant, c'est une réalité à St-Amand-Montrond depuis plusieurs années. Des dizaines de capteurs repèrent les fuites d'eau, gèrent les consommations de gaz, d'électricité. La mairie estime à 200.000 euros les économies sur 5 ans pour 30.000 euros d'investissements. Il y a même des capteurs sur une vingtaine de places de parking pour éviter les voitures ventouses au delà de 30 minutes de stationnement : " Cela permet une fluidité devant les boulangeries, les bars-tabac, les pharmacies analyse Thierry Vinçon, maire de St-Amand-Montrond. Et les automobilistes respectent bien la règle. Ils sont beaucoup plus civiques qu'on ne le pense ! "

Thierry Vinçon, maire de St-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Des capteurs sonores aux abords des écoles, la qualité de l'air est aussi surveillée... gare à ne pas aller trop loin cependant, estiment certains habitants : " C'est sûr que pour éviter les fuites d'eau, ça peut être utile, mais il ne faut pas essayer de tout gérer à distance. L'humain c'est important aussi." Une ville intelligente, c'est aussi une ville verte : St Amand a installé 10 ruches et incite les habitants à planter des fleurs mellifères : " Tout le monde joue le jeu. L'année dernière, on a récolté plus de 50 kilos de miel. Il y en a cinq sortes que l'on vend à l'office de tourisme. On a un lancé des actions également pour préserver les hérissons et les chauves-souris. On travaille pour relocaliser des productions maraîchères et on va changer toute les ampoules du domaine public de l'agglomération pour les remplacer par des leds. On espère une économie de 40 % sur la consommation d'électricité. La maison de santé, l'année prochaine, sera également connectée. Smart-city ou green city, tout cela se rejoint. c'est tout sauf du gadget !" conclut Thierry Vinçon. 91 projets ont été menés depuis 2010 dans le cadre de ce programme.