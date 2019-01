St-Amand-Montrond : l'ivresse publique vous coûtera plus cher

Saint-Amand-Montrond, France

Ces 150 euros sont censés couvrir les frais engagés par la ville pour prendre en charge cette personne ivre. Les policiers municipaux doivent emmener la personne à l'hôpital avant qu'elle ne soit placée en cellule de dégrisement à la gendarmerie : " Il faut la faire voir à un médecin afin qu'il délivre un certificat médical attestant que cette personne est apte à être placée en cellule de dégrisement, à la gendarmerie, explique Laurent Planchon, directeur de la police municipale de St-Amand-Montrond. Cela mobilise deux policiers et peut prendre plusieurs heures si on doit attendre à l'hôpital."

On ne va pas guetter les sorties de soirée , assure le maire

La ville, argumente le maire Thierry Vinçon, veut surtout responsabiliser certains habitants, ceux qui boivent trop mais aussi leurs amis qui les accompagnent : " Si c'est une bande copains et qu'il y en a un qui a bu plus que de raison, c'est aussi à l'ensemble de ses compagnons de se soucier de son sort et de ne pas le laisser seul sur un trottoir. On veut aussi éviter les accidents liés à l'alcool." Le maire de St Amand-Montrond qui se défend de toute logique purement financière : " On est ne veut pas racketter les gens. Pour preuve à St-Amand, il n'y a pas de parc-mètre, on stationne avec un disque bleu et j'ai toujours refusé les radars pour privilégier les radars pédagogiques qui n'entraînent pas de pv. " Environ, une dizaine de personnes sont embarquées chaque année par la police municipale. La peine encourue ensuite devant le tribunal de police est de 150 euros.