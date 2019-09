St-Amand-Montrond : la fin des mauvaises odeurs autour de l'abattoir ?

Saint-Amand-Montrond, France

L'abattoir de St-Amand-Montrond va investir 50.000 euros pour lutter contre les mauvaises odeurs qui incommodent le voisinage. Les fortes chaleurs, cet été, ont accentué le phénomène. L'abattoir va donc couvrir sa station d'épuration ainsi qu'une fumière où sont stockés des excréments et des viscères. Des travaux qui seront effectués dans les toutes prochaines semaines. Le directeur s'y est engagé après une pétition lancée par les riverains et une réunion avec eux.

L'abattoir se trouve à proximité des habitations de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

De quoi réjouir ces voisins de l'abattoir : " Je peux même plus ouvrir la fenêtre de ma chambre et de ma salle à manger, tellement que ça sent mauvais, déclare cette vieille dame. Il y a des jours où c'est pas tenable ! Je ferme tout partout et je ne sors pas. Ca sent mauvais, c'est affreux. C'est embêtant, mais je veux pas critiquer, c'est pas de leur faute. C'est sûr, faut pas chercher la guerre, reprend ce couple de retraités, mais c'est vrai que c'est un problème, surtout l'été quand il fait chaud. Une odeur écoeurante. Le soir, quand tout est calme, on voudrait prendre le frais dehors, et ben, on peut pas ! Si ils agissent, c'est très bien. Il restera les cris des bêtes le lundi matin. _On les entend pleurer_. C'est pas gai. Mais c'est comme ça ! "