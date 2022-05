Saint-Amand-Montrond : le Pays se vend auprès des étudiants, futurs professionnels de santé

Les étudiants en médecine et paramédical doivent effectuer depuis quelques années un stage sanitaire de prévention. Quarante-cinq ont été accueillis dans des structures de la région de Saint-Amand-Montrond. Et les acteurs locaux en ont profité pour essayer de combattre quelques idées reçues sur la ruralité, histoire de les convaincre, quand ils seront diplômés, de venir s'installer à la campagne, en plein désert médical.

Les étudiants ont listé les termes marquants de leur séjour dans l'Amandinois © Radio France - Michel Benoit

Ils sont en troisième année de médecine ou kinésithérapie. Dans deux ans, ces derniers penseront à s'installer. En ce dernier jour, l'activité consiste à lister les mots-clés qui ont marqué leur stage : " Inter-professionnalité, prévention " lâche Lise, 22 ans, étudiante en kinésithérapie. Martin, en troisième année de médecine a également écrit : "trinquette." Kézako ? "C'est la bière locale qu'on nous a fait découvrir et qui est ma fois très sympathique !" Bonne humeur, bienveillance...

L'idée de Véronique Galpin, animatrice du contrat local de santé, était de présenter un territoire bien vivant à ces jeunes : " On ne voulait surtout pas qu'ils se contentent de leur stage sanitaire. Pour casser les idées reçues, il fallait leur montrer notre vitalité, et tout le monde a joué le jeu. Ils ont visité la salle de spectacles des Bains-Douches à Lignières et l'hippodrome, histoire de démontrer qu'on a aussi des structures culturelles ou sportives de haut niveau. Il y a la facette culturelle, sportive, sanitaire, sociale. Huit communes les ont accueillis par petits groupes durant une soirée avec le maire, et les personnes représentatives de l'activité de la commune qu'il jugeait utile, pour leur expliquer l'approche des soins et de la santé sur sa commune."

Véronique Galpin, animatrice imaginative du contrat local de santé de la région de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Ambre et Léonie futures kiné sont allées à Châteaumeillant : " On a vu le maire. On nous a fait visiter la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire). Il y avait le médecin, les infirmières, l'ergothérapeute aussi. Le buraliste était là également. Ils nous ont fait visiter Châteaumeillant et après, on est allés au restaurant. " Une approche qui a séduit Justine, jeune orléanaise, et future médecin : " Ce que j'ai apprécié en faisant ce stage, c'est que j'ai découvert que si je m'installais à la campagne, j'aurai la possibilité d'exercer notre métier tel que je peux le voir et surtout qu'on pouvait monter plein de projets car il y a plein de choses à créer ici, et sans être seule puisque les professionnels de santé travaillent en réseau à l'échelle locale. Je ne venais pas à reculons mais j'avais des a priori que je revois désormais. Ceci étant, je ne suis pas sûre de vouloir m'installer dès ma sortie de formation dans un secteur rural. Je trouve que c'est mieux quand on a déjà quelques années. d'activité. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on pourra parler en bien de ce territoire autour de nous à la fac. "

Justine, (à gauche) , future médecin d'Orléans, a pris conscience qu'il était possible de monter énormément de projets en étant médecin à la campagne. © Radio France - Michel Benoit

Ces étudiants seront donc de bons relais pour changer le regard des futurs médecins sur les campagnes. C'est aussi l'objectif.