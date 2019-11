St-Amand-Montrond : quatrième ville la plus endettée de France, le maire conteste

Comme chaque année, Le Figaro vient de dévoiler son classement des communes les plus endettées. Surprise : St-Amand-Montrond apparaît au 4ème rang national des communes de plus de 10.000 habitants (derrière Bagnolet, Aubagne et les Mureaux).

Saint-Amand-Montrond, France

D'après ce classement, la dette moyenne par habitant à St-Amand-Montrond est de 2872 euros et il faudra plus de 28 ans à la ville pour rembourser ses crédits, alors que la norme recommande de ne pas dépasser les 12 ans. A cinq mois des municipales, ces chiffres ne laissent pas indifférents ces Amandois : " Ca ne m'étonne pas, il y a eu des travaux un peu partout " explique cette dame. Un passant renchérit : " Il y a eu énormément d'investissements délirants. Le maire précédent a construit une cité de l'or. C'est bien, mais pas à St-Amand ! La ville est trop petite pour ça. On a même un vélodrome ! Sinon, c'est vrai qu'il fait bon vivre ici. "

La mairie de St-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Thierry Vinçon a succédé à son frère à la mairie en 2008...il conteste ces chiffres du Figaro. Sa priorité, affirme t-il a justement été de réduire cet endettement qui diminue régulièrement, malgré un niveau d'investissement en hausse. Selon le maire de St-Amand-Montrond, l'endettement n'est pas de 23 millions comme l'indique le Figaro mais de 18,7. Ce qui fait un endettement par habitant de 1.800 euros, tout à fait supportable par la commune qu'il a fallu mettre à niveau : " Soit on est actif et on fait des choses, soit on ne fait rien et on meurt. Sur le dernier mandat, on a fait pour 72 millions d'euros d'investissement. C'est 20 de plus que le précédent mandat. Dans le même temps, l'endettement est passé de 29,5 millions en 2008 à 18,7 au 31 décembre 2019. Et tout cela sans augmenter les impôts locaux. Franchement, si la ville était dans le rouge, vous pensez que les banques nous suivraient toujours ? Des grincheux, de toute façon, il y en aura toujours. "

Thierry Vinçon, maire (LR) de St-Amand-Montrond (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Thierry Vinçon défend son bilan. Une rumeur de plus en plus persistante laisse entendre qu'il ne sera pas candidat à sa succession. Le maire de St-Amand-Montrond annoncera sa décision la semaine prochaine.

Une partie des rues et des réseaux de St-Amand-Montrond ont été rénovés. © Radio France - Michel Benoit

La ville de Vierzon apparaît au 25ème rang dans ce classement avec un endettement de 1092 euros par habitant et une durée estimée à plus de 15 ans pour le rembourser.