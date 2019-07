St-Cyr-sur-Loire : la piscine municipale ferme pour suspicion de légionelle

Des prélèvements ont été réalisés dans la piscine de St-Cyr-sur-Loire ce jeudi. Les suspicions de légionelle concernent uniquement les douches et pas les bassins. Elle devrait rouvrir ce mardi.

Saint-Cyr-sur-Loire, France

La piscine municipale de St-Cyr-sur-Loire Ernest Watel a fermé ce samedi à cause de suspicion de légionelle. Les prélèvements ont été réalisés ce jeudi dans les douches et non pas les bassins, précise l'établissement.

En attendant le résultat des analyses, des mesures de traitement ont été mises en place par Engie qui gère le réseau d'eau chaude. D'après l'établissement, la piscine devrait rouvrir mardi.