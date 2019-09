Saint-Cyr-sur-Loire : le nouveau parking payant de la clinique de l'Alliance agace les patients

Saint-Cyr-sur-Loire, France

Les patients de la clinique de l'Alliance doivent désormais sortir le portefeuille pour se garer lors des consultations. Depuis le mois de septembre, le parking de l'établissement privé, à St-Cyr-sur-Loire, est payant.

Seules les premières quinze minutes sont gratuites. Il faut débourser ensuite 50 centimes par quart d'heure. Un nouveau système que dénoncent certains patients et leurs proches venus leur rendre visite.

"Lamentable"

"Le prix est limité à 12 euros la journée, c'est déjà trop. Si le ticket est perdu, c'est 25 euros", s'agace Noël, un patient. Joachim, venu accompagner une autre personne en consultation n'en revient pas : "On vient, on est malade et on doit payer pour se garer. C'est lamentable".

De nouvelles barrières ont été installées. © Radio France -

D'autant plus que les visites ou les rendez-vous à la clinique prennent parfois du temps, rappelle Blandine. Après avoir passé plus de cinq heures en consultation, c'est la douche froide : 11,50 euros. "J'aurais pu faire un resto à midi avec cet argent. Je continuerai tout de même à venir car c'est ici que je reçois les meilleurs soins mais c'est dur à avaler".

Des parkings gratuits se trouvent près de la clinique, comme celui du centre médicale voisin, et de nombreux patients de l'établissement privé viennent s'y garer. Seulement, le problème, "c'est qu'il n'y a plus assez de places pour les patients de ce centre médicale alors que le parking de l'Alliance n'a jamais été aussi désert", remarque Noël.

De son côté, la clinique n'a pas souhaité répondre.