St-Doulchard : la clinique Guillaume de Varye oeuvre à l'insertion des personnes handicapées

La clinique Guillaume de Varye à St-Doulchard, près de Bourges a organisé cinq duos dans des fonctions d'accueil et de secrétariat. Aurélia Bonnotte, a ainsi expliqué son travail de secrétaire à Toufik, un lycéen de 16 ans, souffrant de troubles cognitifs. En effet, Toufik aimerait s'orienter vers un emploi administratif... mais hésite encore : " Je suis allée le chercher parce que je sais que ce n'est pas toujours simple de se déplacer en transport en commun pour venir à la clinique et je le reconduirai " explique Aurélia, sourire aux lèvres. Il faut dire que cette secrétaire médicale est maman d'un enfant handicapé. Elle est très sensibilisée à la question : " Je lui ai laissé la main sur l'ordinateur. C'est quand même plus intéressant pour lui. Je l'ai mis en confiance. Et comme cela se passe bien, Toufik revient en stage avec moi pour trois semaines en janvier. On est tous capables, c'est le message que je voulais lui faire passer. " Un message visiblement bien reçu par Toufik : " J'ai fait la gestion des lits pour les patients. Aurélia m'a très bien expliqué.. J'ai compris qu'il fallait beaucoup de rigueur pour ce métier. J'ai l'impression que je me débrouille plutôt bien. Je suis content. "

Lana, à gauche, était en duo avec Céline, chargée d'accueil à la clinique Guillaume de Varye. © Radio France - Michel Benoit

Lana, 16 ans, a passé l'après-midi à l'accueil principal de la clinique avec Céline, après avoir été le matin à l'accueil du service de soins de suite et de réadaptation. 700 à 1000 personnes sont renseignées chaque jour à l'accueil de la clinique : " On répond au téléphone, on gère l'accueil pour les consultations " détaille Céline Casaleiro. " On renseigne sur les entrées, les sorties, les bulletins de situation pour les taxis. On est polyvalente." A ses côtés, Lana, 16 ans, élève en classe Ulis au lycée Vauvert de Bourges : " J'ai un handicap de naissance. Mon pied part vers la droite quand je marche. " Mais Lana ne veut évidemment pas être réduite à son handicap et se verrait bien secrétaire, chargée d'accueil plus tard : " Je me considère comme une lycéenne comme les autres. Je suis bonne en français et j'ai des bonnes notes aussi en maths.

L'équipe des ressources humaines de la clinique, aux côtés de Céline Casaleiro, chargée d'accueil et Lana, lycéenne en situation de handicap à Bourges © Radio France - Michel Benoit

" Chargée d'accueil exige certaines qualités, lui a expliqué Céline : " Il faut être bienveillante, souriante et patiente." Alors Lana ferait-elle une bonne chargée d'accueil ? " Je ne la connais pas depuis longtemps, mais je n'ai aucun doute là-dessus " la félicite Céline. " Lana a le contact facile, cela se voit tout de suite. " Des encouragements qui vont droit au coeur de la jeune fille : " Cela me touche beaucoup. Ca fait plaisir. Je vous remercie." La clinique Guillaume de Varye a participé cette semaine à un forum de recrutement réservé aux personnes handicapées : " On a gardé certains CV qui sont très intéressants " assure Céline Beaumont, chargée des ressources humaines. " On va les garder précieusement si on était amené à embaucher en secrétariat. Il suffit avec ces personnes de prendre peut-être un peu plus de temps au début pour leur expliquer les missions et de mettre en place un suivi, avec du tutorat par exemple. C'est tout à fait réalisable." Une volonté manifeste : la clinique espère atteindre prochainement les 6 % de salariés handicapés comme l'exige la loi.