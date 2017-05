A St Etienne la ville veut accentuer la lutte contre les incivilités

La Ville vient de lancer une vaste campagne d'affichage de trois semaines sur 80 panneaux pour inciter les habitants à respecter leurs rues et leurs places publiques. La mairie souhaite également intensifier la verbalisation avec des consignes pour multiplier les amendes en cas de jet de déchets.

Depuis les élections municipales de 2014 la Ville de St Étienne a multiplié les actions pour améliorer la propreté de l'espace public: quarante cantonniers supplémentaires ont été recrutés, portant à 227 le nombre d'agents du service propreté, qui travaillent désormais jusqu'au soir avec des horaires de services allongés. L'effectif de la brigade d'environnement et proximité a lui plus que doublé pour passer à vingt-cinq employés chargés de sensibiliser les passants et de sanctionner les incivilités: l'an dernier ce sont 1600 procès verbaux qui ont été dressés pour des amendes allant de 68 à 180 euros.

Des investissements matériels et humains pour améliorer le service propreté

Mais l'investissement est aussi matériel: 1 million 800 000 euros ont été dépensés pour équiper les agents en camions griffes, balayeuses et autres souffleurs électriques. Enfin depuis deux ans les vingt-cinq toilettes publiques de St Étienne sont devenues gratuites... quinze de plus seront même installées en ville d'ici la fin de l'année. Reste le problème des dépôts sauvages d'encombrants sur la voirie, un phénomène en augmentation ces derniers mois sur St Étienne. Une cinquantaine de points noirs ont été recensés, pour réduire cette multiplication des dépôts sauvages la mairie vous invite à les signaler sur sa plateforme "St Étienne bonjour "au 04.77.48.77.48

Comment jugez vous la propreté de votre ville? Témoignages de stéphanois Copier

Les élus comptent sur le civisme des habitants mais aussi sur la travail des 227 agents du service propreté, de la ville qui sont en 1er ligne pour ramasser les détritus qui sont jetés un peu partout dans les rues. Hier nous sommes allés à la rencontre de Maxime d'Onofrio et Mickaël Peyre l'une de ces équipes dans le centre-ville.

Maxime et Mickaël, l'une des équipes de propreté de la ville Copier

Un métier pas toujours facile face à l'incivilité de certains habitants

Maxime et Mickaël, au travail hier dans les rues de la ville © Radio France - yves renaud